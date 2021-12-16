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В Индонезии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Индонезии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 16.12.2021

В Индонезии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Индонезии, сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на Минздрав. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:44

2021-12-16T13:44

2021-12-16T13:44

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Индонезии, сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на Минздрав."Мы отправили данные в GISAID (международная база данных геномов вирусов – ред.), и нам пришло подтверждение, что это "омикрон", - приводит издание слова министра здравоохранения страны Буди Гунади Садикина.По его словам, заражение "омикроном" выявлено у одного из работников олимпийской деревни в Джакарте. В общей сложности заболели COVID-19 трое работников, но штамм "омикрон" обнаружен только у одного из них.Олимпийская деревня, где они работали, стала крупнейшим карантинным центром в стране с начала вспышки пандемии коронавируса в середине 2020 года.Министр отметил, что трое заразившихся болели бессимптомно и последние ПЦР-тесты показали, что они выздоровели.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211216/koronavirus-1763980626.html

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в мире, индонезия, джакарта, юар, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса