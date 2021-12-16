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В Токио выявили первый случай заражения штаммом "омикроном"

В Токио выявили первый случай заражения штаммом "омикроном" - РИА Новости, 16.12.2021

В Токио выявили первый случай заражения штаммом "омикроном"

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен на территории Токио, сообщает агентство Киодо со ссылкой на заявление губернатора японской... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:12

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2021-12-16T11:13

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ТОКИО, 16 дек – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен на территории Токио, сообщает агентство Киодо со ссылкой на заявление губернатора японской столицы Юрико Коикэ.Как стало известно, новый штамм был подтвержден у человека, недавно прибывшего в страну из-за рубежа. Тест по прилету был отрицательный, и он отправился домой для прохождения обязательного карантина.Спустя несколько дней у него поднялась температура, а проведенный тест показал наличие заражения коронавирусом. Последующий тест подтвердил, что он инфицирован штаммом "омикрон".Кроме этого, один человек из близкого окружения зараженного, также сдал положительный тест на коронавирус, однако штамм пока неизвестен. Ситуация усугубляется тем, что за несколько дней до результатов он посещал спортивный матч, где вместе с ним на стадионе находились около 80 человек. Теперь все они будут протестированы.До настоящего времени общее число заражений новым штаммом в Японии составляло 32.

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/voz-1763997028.html

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в мире, токио, япония, юрико коикэ, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса