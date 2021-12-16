https://ria.ru/20211216/obespokoennost-1763963146.html

ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине

ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине - РИА Новости, 16.12.2021

ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине

Лидеры Евросоюза и стран "Восточного партнерства" на встрече в Брюсселе обсудили общую обеспокоенность по поводу ситуации у границ Украины, заявила глава... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T00:47

2021-12-16T00:47

2021-12-16T00:47

в мире

украина

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148786/72/1487867211_0:0:4169:2345_1920x0_80_0_0_2c58f5c36b0a6e0b88b35aee45b4c51e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Лидеры Евросоюза и стран "Восточного партнерства" на встрече в Брюсселе обсудили общую обеспокоенность по поводу ситуации у границ Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы обсудили нашу общую обеспокоенность в отношении усиления военных сил России на границах с Украиной. Мы призываем Россию к деэскалации, призываем воздерживаться от агрессивных шагов. Мы подчеркиваем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Не должно быть никаких сомнений в том, что ЕС твердо отреагирует на любую агрессию в отношении Украины", - сказала она.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763677368.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия