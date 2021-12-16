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ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине - РИА Новости, 16.12.2021
ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
Лидеры Евросоюза и стран "Восточного партнерства" на встрече в Брюсселе обсудили общую обеспокоенность по поводу ситуации у границ Украины, заявила глава... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T00:47
2021-12-16T00:47
2021-12-16T00:47
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Лидеры Евросоюза и стран "Восточного партнерства" на встрече в Брюсселе обсудили общую обеспокоенность по поводу ситуации у границ Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы обсудили нашу общую обеспокоенность в отношении усиления военных сил России на границах с Украиной. Мы призываем Россию к деэскалации, призываем воздерживаться от агрессивных шагов. Мы подчеркиваем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Не должно быть никаких сомнений в том, что ЕС твердо отреагирует на любую агрессию в отношении Украины", - сказала она.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия
ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
Лидеры ЕС и стран "Восточного партнерства" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине