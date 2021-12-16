https://ria.ru/20211216/nato-1764125089.html

Генсек НАТО заявил, что альянс расширился, несмотря на протесты России

Генсек НАТО заявил, что альянс расширился, несмотря на протесты России - РИА Новости, 16.12.2021

Генсек НАТО заявил, что альянс расширился, несмотря на протесты России

Политика "открытых дверей" НАТО в последние годы, невзирая на протесты со стороны России, привела к расширению альянса за счет двух новых членов – Черногории и... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T20:08

2021-12-16T20:08

2021-12-16T20:08

в мире

йенс столтенберг

бухарест

северная македония

владимир зеленский

нато

россия

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Политика "открытых дверей" НАТО в последние годы, невзирая на протесты со стороны России, привела к расширению альянса за счет двух новых членов – Черногории и Северной Македонии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским."НАТО в последние годы подтвердила, что ее политика "открытых дверей" - это не только слова, но и действия. В том числе за счет приглашения новых стран: Черногория и Северная Македония стали членами, то есть мы расширились за последние годы за счет двух новых членов, невзирая на протесты со стороны России. Мы также поддерживаем Украину в ее стремлении стать ближе к членству в НАТО", - заявил Столтенберг.Генсек добавил, что НАТО останется верна своей политике и в будущем. "Я присутствовал на саммите в Бухаресте в 2008 году, когда все союзники согласились с тем, что Украина станет членом альянса. Мы придерживаемся этого решения и других решений, принятых после этого саммита", - указал он."Послание России таково, что Украина является суверенным государством и может выбирать свой путь, а союзники могут решать, когда Украина готова стать членом альянса. Сейчас мы сосредоточены на реформах, чтобы Украина могла соответствовать стандартам НАТО. И я приветствую твердую приверженность президента Зеленского этим реформам", - пояснил Столтенберг.

https://ria.ru/20211216/obstanovka-1764057107.html

бухарест

северная македония

россия

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в мире, йенс столтенберг, бухарест, северная македония, владимир зеленский, нато, россия