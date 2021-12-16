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Зеленский заявил об отсутствии в НАТО согласия по Украине
Зеленский заявил об отсутствии в НАТО согласия по Украине - РИА Новости, 16.12.2021
Зеленский заявил об отсутствии в НАТО согласия по Украине
Единой позиции 30 государств по вступлению Украины в НАТО и предоставлению Киеву военной помощи пока нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:58
2021-12-16T13:11
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
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КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Единой позиции 30 государств по вступлению Украины в НАТО и предоставлению Киеву военной помощи пока нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом."Как вы понимаете, единой позиции относительно вступления Украины в НАТО среди 30 государств пока что нет, но большинство стран нас поддерживают. Также нет единой позиции среди государств относительно военной помощи", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211214/ukraina-1763649663.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский
12:58 16.12.2021 (обновлено: 13:11 16.12.2021)
 
Зеленский заявил об отсутствии в НАТО согласия по Украине

Президент Зеленский: среди 30 стран-участниц НАТО нет согласия по членству Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите программы Европейского союза "Восточное партнерство" в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите программы Европейского союза Восточное партнерство в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Единой позиции 30 государств по вступлению Украины в НАТО и предоставлению Киеву военной помощи пока нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
"Как вы понимаете, единой позиции относительно вступления Украины в НАТО среди 30 государств пока что нет, но большинство стран нас поддерживают. Также нет единой позиции среди государств относительно военной помощи", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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В миреУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергВладимир Зеленский
 
 
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