https://ria.ru/20211216/nato-1764029790.html

Зеленский заявил об отсутствии в НАТО согласия по Украине

Зеленский заявил об отсутствии в НАТО согласия по Украине - РИА Новости, 16.12.2021

Зеленский заявил об отсутствии в НАТО согласия по Украине

Единой позиции 30 государств по вступлению Украины в НАТО и предоставлению Киеву военной помощи пока нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:58

2021-12-16T12:58

2021-12-16T13:11

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украина

нато

йенс столтенберг

владимир зеленский

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КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Единой позиции 30 государств по вступлению Украины в НАТО и предоставлению Киеву военной помощи пока нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом."Как вы понимаете, единой позиции относительно вступления Украины в НАТО среди 30 государств пока что нет, но большинство стран нас поддерживают. Также нет единой позиции среди государств относительно военной помощи", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763649663.html

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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский