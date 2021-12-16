12:58 16.12.2021 (обновлено: 13:11 16.12.2021)
Зеленский заявил об отсутствии в НАТО согласия по Украине
Президент Зеленский: среди 30 стран-участниц НАТО нет согласия по членству Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите программы Европейского союза "Восточное партнерство" в Брюсселе
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Единой позиции 30 государств по вступлению Украины в НАТО и предоставлению Киеву военной помощи пока нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
"Как вы понимаете, единой позиции относительно вступления Украины в НАТО среди 30 государств пока что нет, но большинство стран нас поддерживают. Также нет единой позиции среди государств относительно военной помощи", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.