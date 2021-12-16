https://ria.ru/20211216/meta-1764023563.html
Cуд оштрафовал Meta на 13 миллионов рублей
Cуд оштрафовал Meta на 13 миллионов рублей - РИА Новости, 16.12.2021
Cуд оштрафовал Meta на 13 миллионов рублей
Мировой суд Таганского района Москвы в четверг оштрафовал американскую компанию Meta Platforms (бывший Facebook) на 13 миллионов рублей за неудаление... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:35
2021-12-16T12:35
2021-12-16T12:39
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы в четверг оштрафовал американскую компанию Meta Platforms (бывший Facebook) на 13 миллионов рублей за неудаление запрещённого контента из ссылок, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Meta Platforms Inc. признана виновной в совершении административных правонарушений по части 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административных штрафов в размере 5 миллионов, 5 миллионов и 3 миллиона рублей, соответственно ", - сказала собеседница агентства.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
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12:35 16.12.2021 (обновлено: 12:39 16.12.2021)
Cуд оштрафовал Meta на 13 миллионов рублей
Cуд в Москве оштрафовал Meta на 13 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента