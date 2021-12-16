https://ria.ru/20211216/litva-1763850300.html

Прибалтике преподнесли урок китайской дипломатии

Прибалтике преподнесли урок китайской дипломатии - РИА Новости, 16.12.2021

Прибалтике преподнесли урок китайской дипломатии

Конфликт Литвы и Китая стремительно усугубляется. Началось с малого: в Вильнюсе намеренно задевали азиатского гиганта, обвиняя в "шпионаже". А потом заявили,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:00

2021-12-16T08:00

2021-12-16T07:58

в мире

литва

вильнюс

huawei technologies

еврокомиссия

си цзиньпин

альгирдас буткявичюс

прибалтика

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Дмитрий Романенко. Конфликт Литвы и Китая стремительно усугубляется. Началось с малого: в Вильнюсе намеренно задевали азиатского гиганта, обвиняя в "шпионаже". А потом заявили, что хотят выстраивать особые отношения с Тайванем. Пекин, несколько раз предупредив о последствиях, перекрыл все каналы поставок литовских товаров. Китайская таможня попросту "забанила" прибалтийских экспортеров в компьютерных реестрах. Чего добивалась маленькая республика и что в итоге получила — разбиралось РИА Новости.Дружба не заладиласьЕще несколько лет назад в Вильнюсе демонстрировали большую заинтересованность в экономическом сотрудничестве с КНР, даже говорили о "стратегическом партнерстве". В 2018-м Пекин посетили президент Даля Грибаускайте и премьер-министр Альгирдас Буткявичюс: лично рекламировали литовские товары и выражали готовность встроиться в новый Шелковый путь.Но через пару месяцев произошло странное. Депутаты сейма от консервативной партии "Союз отечества — Христианские демократы Литвы" (тогда пребывавшей в оппозиции) призвали проверить результаты работы компании Huawei, построившей в Прибалтике инфраструктуру для местных операторов мобильной связи Omnitel и Bite и внедрявшей сети 5G, — не шпионские ли это технологии. Вскоре Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы и военная разведка опубликовали отчеты, где в числе внешних угроз государству, помимо традиционной России, впервые фигурировал "китайский шпионаж". Пекин выразил резкий протест.В мае 2019-го — новый спор, на этот раз из-за Тайваня. Восемьдесят членов сейма Литвы от всех фракций подписали письмо на имя генерального директора Всемирной организации здравоохранения с призывом разрешить Тайваню принять участие в ассамблее. Китай расценил это как грубое вмешательство во внутренние дела. Через пару месяцев сменивший Грибаускайте президент Гитанас Науседа заявил, что инвестиции Китая в строительство внешнего глубоководного порта в Клайпеде могут навредить национальной безопасности. Потом о китайской угрозе рассуждал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. В феврале 2020-го ДГБ и военная разведка Литвы сообщили, что китайцы используют соцсеть LinkedIn, чтобы установить контакты с госслужащими и вытянуть из них оборонные секреты.Осенью 2020-го после парламентских выборов к власти вернулись консерваторы из партии "Союз отечества — Христианские демократы Литвы". И вскоре поведали о планах открыть торговое представительство на Тайване. Тем временем посол США в Литве Роберт Гилкрист повторял, что нужно учитывать "исходящие от Китая угрозы". А к мнению Вашингтона там привыкли прислушиваться. И в июне этого года Вильнюс демонстративно вышел из формата "17+1", в рамках которого Пекин сотрудничал со странами Центральной и Восточной Европы.Чувствительный щелчок по носуВ августе Китай отозвал посла из Литвы и настоятельно рекомендовал Вильнюсу сделать то же самое со своим полномочным представителем. Это огорошило литовские власти, президент выразил надежду, что в Пекине пересмотрят свое решение. Но тут же поспешил добавить: насчет Тайваня он не передумал.Китайская газета "Хуаньцю шибао", отражающая мнение политической элиты страны, ответила редакционной статьей: "Литва — это страна с населением менее трех миллионов человек, но одна из самых антироссийски настроенных в Европе. Вероятно, там привыкли к провокационной внешней политике и перенесли свой крайний антироссийский энтузиазм на Китай". Для начала Пекин отказался от закупок молочных продуктов, зерна и древесины. Директор компании Medvita Арунас Залецкис признался, что 99 процентов своего сырья они продавали именно в Китай. Теперь все застопорилось. Выход один: перенести юридический адрес за рубеж. "Китайцы нигде не хотят видеть литовские компании", — жаловался бизнесмен. Директор молочного комбината Vilkyškių pieninė Гинтарас Берташюс тоже не скрывал разочарования. Если раньше правительство мотивировало предпринимателей завязывать торговые отношения с Китаем, сейчас все ровно наоборот. "Наш экспорт останавливается, это факт", — констатирует Берташюс. Что касается литовских скупщиков и экспортеров зерна, у них проблемы уже больше года. Восточные партнеры пользуются любым поводом для разрыва отношений. В ноябре в Вильнюсе, как и обещали, открыли официальное представительство Тайваня. И Литва внезапно исчезла из компьютерной системы таможни Китая. Литовские товары застряли в Шанхае и других портах.Последнее китайское предупреждениеПо данным Минэкономики Литвы, КНР — тринадцатый по обороту торговый партнер республики с показателем полтора миллиарда евро в год. Китайцы покупали зерна на 69,3 миллиона, мебели — на 39, оптики, измерительных инструментов, медоборудования — на 34. В Литву ввозили электронное оборудование на 226 миллионов евро, продукцию металлообработки — на 143, текстиль — на 105.Чиновники постарались успокоить население, дескать, ничего страшного. Министр финансов Гинтаре Скайсте указала: "В Китай уходит меньше процента нашего экспорта". Тем не менее Гитанас Науседа выразил сожаление. А группа депутатов сейма встретилась с временным поверенным Цюем Байхуа, представляющим интересы Китая в Литве после отзыва посла. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис пожаловался на Пекин руководству Евросоюза. И потребовал послать решительный сигнал, что "политически мотивированное экономическое давление неприемлемо и нетерпимо". Глава литовской дипломатии подчеркивает: такое поведение Китая "прямо повлияет на весь ЕС и нашу общую торговую политику".В какой-то момент усилия Еврокомиссии, очевидно, принесли плоды, и прибалтийская республика вернулась в таможенные системы КНР. Вильнюсу преподали урок, а потом временно ослабили хватку, чтобы посмотреть, готова ли Литва "перевоспитаться". Если нет, показательный урок может повториться.

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в мире, литва, вильнюс, huawei technologies, еврокомиссия, си цзиньпин, альгирдас буткявичюс, прибалтика, восточная европа, цай инвэнь