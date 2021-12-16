https://ria.ru/20211216/lira-1763981720.html

Турецкая лира обновила антирекорд

Турецкая лира обновила антирекорд - РИА Новости, 16.12.2021

Турецкая лира обновила антирекорд

Турецкая валюта в четверг слабеет более чем на 3% к доллару и преодолела психологическую отметку 15 лир за доллар в ожидании нового снижения ставки... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T09:29

2021-12-16T09:29

2021-12-16T09:39

экономика

в мире

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/55/1559545506_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_144b6740e21db46040eae5f335316d11.jpg

АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Турецкая валюта в четверг слабеет более чем на 3% к доллару и преодолела психологическую отметку 15 лир за доллар в ожидании нового снижения ставки центробанком, свидетельствуют данные торгов.Валютные торги начались с отметки 14,79 лиры за доллар, а по состоянию на 9.10 мск курс достиг исторического минимума - 15,29 лиры.Эксперты связывают падение турецкой нацвалюты с ожидаемым в четверг новым снижением учетной ставки. Кроме того, в понедельник международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Турции в иностранной валюте, находящегося на уровне "B+", до негативного.Турецкая валюта, которая в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, потеряла за год более половины своей стоимости. Максимальное суточное падение за последние 20 лет было зафиксировано 23 ноября - тогда лира обвалилась на 16%. Это произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 16% до 15%, после чего президент страны Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.Эрдоган трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

https://ria.ru/20211126/erdogan-1760932457.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, турция