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Турецкая лира обновила антирекорд
Турецкая лира обновила антирекорд - РИА Новости, 16.12.2021
Турецкая лира обновила антирекорд
Турецкая валюта в четверг слабеет более чем на 3% к доллару и преодолела психологическую отметку 15 лир за доллар в ожидании нового снижения ставки... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:29
2021-12-16T09:39
экономика
в мире
турция
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АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Турецкая валюта в четверг слабеет более чем на 3% к доллару и преодолела психологическую отметку 15 лир за доллар в ожидании нового снижения ставки центробанком, свидетельствуют данные торгов.Валютные торги начались с отметки 14,79 лиры за доллар, а по состоянию на 9.10 мск курс достиг исторического минимума - 15,29 лиры.Эксперты связывают падение турецкой нацвалюты с ожидаемым в четверг новым снижением учетной ставки. Кроме того, в понедельник международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings (S&amp;P) ухудшило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Турции в иностранной валюте, находящегося на уровне "B+", до негативного.Турецкая валюта, которая в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, потеряла за год более половины своей стоимости. Максимальное суточное падение за последние 20 лет было зафиксировано 23 ноября - тогда лира обвалилась на 16%. Это произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 16% до 15%, после чего президент страны Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.Эрдоган трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
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экономика, в мире, турция
09:29 16.12.2021 (обновлено: 09:39 16.12.2021)
 
Турецкая лира обновила антирекорд

Турецкая валюта преодолела психологическую отметку в 15 лир за доллар

© AP Photo / Lefteris PitarakisИзображение банкноты номиналом 200 турецких лир с фотографией Мустафы Кемаля Ататюрка на обменном пункте в Стамбуле
Изображение банкноты номиналом 200 турецких лир с фотографией Мустафы Кемаля Ататюрка на обменном пункте в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Турецкая валюта в четверг слабеет более чем на 3% к доллару и преодолела психологическую отметку 15 лир за доллар в ожидании нового снижения ставки центробанком, свидетельствуют данные торгов.
Валютные торги начались с отметки 14,79 лиры за доллар, а по состоянию на 9.10 мск курс достиг исторического минимума - 15,29 лиры.
Эксперты связывают падение турецкой нацвалюты с ожидаемым в четверг новым снижением учетной ставки. Кроме того, в понедельник международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Турции в иностранной валюте, находящегося на уровне "B+", до негативного.
Турецкая валюта, которая в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, потеряла за год более половины своей стоимости. Максимальное суточное падение за последние 20 лет было зафиксировано 23 ноября - тогда лира обвалилась на 16%. Это произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 16% до 15%, после чего президент страны Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 17:25
Эрдоган обвинил внешние силы в обвале лиры
Эрдоган трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов.
Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
 
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