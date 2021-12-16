https://ria.ru/20211216/krazhi-1763971253.html

В Visa рассказали, что хакеры начали красть данные карт друг у друга

В Visa рассказали, что хакеры начали красть данные карт друг у друга - РИА Новости, 16.12.2021

В Visa рассказали, что хакеры начали красть данные карт друг у друга

Злоумышленники с каждым разом становятся все более изощренными в попытке завладеть личными данными держателей карт, теперь они атакуют даже уже ранее зараженные РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T06:04

2021-12-16T06:04

2021-12-16T06:04

происшествия

общество

технологии

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Злоумышленники с каждым разом становятся все более изощренными в попытке завладеть личными данными держателей карт, теперь они атакуют даже уже ранее зараженные сайты и крадут данные у других мошенников, рассказали РИА Новости аналитики платежной системы Visa.Кроме того, по их данным, с 2020 года злоумышленники все чаще используют специальные инструменты - веб-оболочки - для взлома сайта и установки на платежной странице вредоносной программы для кражи данных карт. В течение 2020 года было выявлено не менее 45 таких атак, и эта тенденция сохранилась в 2021 году, говорят в Visa.В марте 2021 года исследователи выявили новый вариант электронного скимминга, заразивший исходный код одной из известных платформ интернет-коммерции, для кражи клиентских данных и сохранения их в виде изображения формата jpeg, размещенного на собственном веб-сайте жертвы. Эта тактика позволяла злоумышленникам получать украденные данные, маскируя это под безобидный запрос изображения.В Visa также отметили, что в электронном скимминге часто используется приложение Telegram для управления атаками. Использование Telegram позволяет злоумышленникам легко получать доступ к инфраструктуре и извлекать данные с помощью различных подключенных к интернету устройств, пояснили в платежной системе.По данным аналитиков, вышеперечисленные сценарии хакерских атак пока в основном представлены за рубежом.

https://ria.ru/20211216/moshenniki-1763969178.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, общество, технологии, telegram (приложение)