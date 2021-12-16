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В Visa рассказали, что хакеры начали красть данные карт друг у друга
В Visa рассказали, что хакеры начали красть данные карт друг у друга - РИА Новости, 16.12.2021
В Visa рассказали, что хакеры начали красть данные карт друг у друга
Злоумышленники с каждым разом становятся все более изощренными в попытке завладеть личными данными держателей карт, теперь они атакуют даже уже ранее зараженные РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T06:04
2021-12-16T06:04
происшествия
общество
технологии
telegram (приложение)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Злоумышленники с каждым разом становятся все более изощренными в попытке завладеть личными данными держателей карт, теперь они атакуют даже уже ранее зараженные сайты и крадут данные у других мошенников, рассказали РИА Новости аналитики платежной системы Visa.Кроме того, по их данным, с 2020 года злоумышленники все чаще используют специальные инструменты - веб-оболочки - для взлома сайта и установки на платежной странице вредоносной программы для кражи данных карт. В течение 2020 года было выявлено не менее 45 таких атак, и эта тенденция сохранилась в 2021 году, говорят в Visa.В марте 2021 года исследователи выявили новый вариант электронного скимминга, заразивший исходный код одной из известных платформ интернет-коммерции, для кражи клиентских данных и сохранения их в виде изображения формата jpeg, размещенного на собственном веб-сайте жертвы. Эта тактика позволяла злоумышленникам получать украденные данные, маскируя это под безобидный запрос изображения.В Visa также отметили, что в электронном скимминге часто используется приложение Telegram для управления атаками. Использование Telegram позволяет злоумышленникам легко получать доступ к инфраструктуре и извлекать данные с помощью различных подключенных к интернету устройств, пояснили в платежной системе.По данным аналитиков, вышеперечисленные сценарии хакерских атак пока в основном представлены за рубежом.
https://ria.ru/20211216/moshenniki-1763969178.html
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происшествия, общество, технологии, telegram (приложение)
06:04 16.12.2021
 
В Visa рассказали, что хакеры начали красть данные карт друг у друга

В Visa рассказали, что хакеры начали красть данные держателей банковских карт друг у друга

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкХакеры
Хакеры - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Злоумышленники с каждым разом становятся все более изощренными в попытке завладеть личными данными держателей карт, теперь они атакуют даже уже ранее зараженные сайты и крадут данные у других мошенников, рассказали РИА Новости аналитики платежной системы Visa.
"Атаки на уязвимости популярных платформ интернет-коммерции сохранялись с 2020 по 2021 год, но с некоторыми изменениями. Так, в одном из кейсов злоумышленники целенаправленно сканировали сайты, которые уже были заражены скиммерами, и внедрили собственный сценарий для кражи данных у первых злоумышленников. Такие случаи наглядно демонстрируют опасность использования устаревшего программного обеспечения", - рассказали аналитики.
Кроме того, по их данным, с 2020 года злоумышленники все чаще используют специальные инструменты - веб-оболочки - для взлома сайта и установки на платежной странице вредоносной программы для кражи данных карт. В течение 2020 года было выявлено не менее 45 таких атак, и эта тенденция сохранилась в 2021 году, говорят в Visa.
В марте 2021 года исследователи выявили новый вариант электронного скимминга, заразивший исходный код одной из известных платформ интернет-коммерции, для кражи клиентских данных и сохранения их в виде изображения формата jpeg, размещенного на собственном веб-сайте жертвы. Эта тактика позволяла злоумышленникам получать украденные данные, маскируя это под безобидный запрос изображения.
В Visa также отметили, что в электронном скимминге часто используется приложение Telegram для управления атаками. Использование Telegram позволяет злоумышленникам легко получать доступ к инфраструктуре и извлекать данные с помощью различных подключенных к интернету устройств, пояснили в платежной системе.
По данным аналитиков, вышеперечисленные сценарии хакерских атак пока в основном представлены за рубежом.
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