https://ria.ru/20211216/kosmos-1764051768.html
В России предложили создать Ассоциацию частных космических компаний
В России предложили создать Ассоциацию частных космических компаний - РИА Новости, 16.12.2021
В России предложили создать Ассоциацию частных космических компаний
Гендиректор компании Success Rockets Олег Мансуров предложил создать в России ассоциацию частных космических компаний, она могла бы заняться продвижением... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:32
2021-12-16T14:32
2021-12-16T14:32
общество
совет федерации рф
космос - риа наука
россия
success rockets
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_0:78:3186:1870_1920x0_80_0_0_dcaed16cdb34b8a37dc50c7d917c558a.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гендиректор компании Success Rockets Олег Мансуров предложил создать в России ассоциацию частных космических компаний, она могла бы заняться продвижением частников на законодательном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Планируется, что ассоциация будет лоббировать интересы частной космической отрасли в РФ, а также принятие необходимых законов и, самое главное, будет иметь набор кейсов по согласованию разрешительной документации, лицензий и создания "минимально жизнеспособных продуктов" - Minimum Viable Product", - приводит пресс-служба слова Мансурова.На заседании в Совете Федерации гендиректор Success Rockets отметил, что сейчас космические частники вынуждены самостоятельно выстраивать взаимодействие с отраслевым регулятором и в одиночку продвигать предложения по изменению законодательства.По словам Мансурова, инвестиции в частную российскую космонавтику растут на протяжении нескольких лет, но рынок космических услуг настолько специфичен, что коммерческому космосу необходима "своя цеховая организация".По словам гендиректора Научно-производственного концерна "Барл" Сергея Баскова, ассоциация могла бы заняться подготовкой предложений по законодательному оформлению государственно-частного партнерства в сфере космической деятельности.Развитие предпринимательской деятельности в этой области позволило бы увеличить долю РФ в мировой космической индустрии, уверен он."Создание благоприятных условий или как минимум равного положения с традиционными компаниями, выросшими из советского космоса, позволит значительно увеличить отечественную орбитальную группировку, а также существенно повысить уровень технологической базы в РФ", - цитирует топ-менеджера пресс-служба.
https://ria.ru/20211208/soyuz-1762823662.html
https://ria.ru/20211206/kosmos-1762445331.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_6d9d94d5323cf35979263c04296e025c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, космос - риа наука, россия, success rockets
В России предложили создать Ассоциацию частных космических компаний
Глава Success Rockets Мансуров предложил создать ассоциацию частных космических компаний
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Гендиректор компании Success Rockets
Олег Мансуров предложил создать в России
ассоциацию частных космических компаний, она могла бы заняться продвижением частников на законодательном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Планируется, что ассоциация будет лоббировать интересы частной космической отрасли в РФ, а также принятие необходимых законов и, самое главное, будет иметь набор кейсов по согласованию разрешительной документации, лицензий и создания "минимально жизнеспособных продуктов" - Minimum Viable Product", - приводит пресс-служба слова Мансурова.
На заседании в Совете Федерации
гендиректор Success Rockets отметил, что сейчас космические частники вынуждены самостоятельно выстраивать взаимодействие с отраслевым регулятором и в одиночку продвигать предложения по изменению законодательства.
По словам Мансурова, инвестиции в частную российскую космонавтику растут на протяжении нескольких лет, но рынок космических услуг настолько специфичен, что коммерческому космосу необходима "своя цеховая организация".
По словам гендиректора Научно-производственного концерна "Барл" Сергея Баскова, ассоциация могла бы заняться подготовкой предложений по законодательному оформлению государственно-частного партнерства в сфере космической деятельности.
Развитие предпринимательской деятельности в этой области позволило бы увеличить долю РФ в мировой космической индустрии, уверен он.
"Создание благоприятных условий или как минимум равного положения с традиционными компаниями, выросшими из советского космоса, позволит значительно увеличить отечественную орбитальную группировку, а также существенно повысить уровень технологической базы в РФ", - цитирует топ-менеджера пресс-служба.