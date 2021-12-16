https://ria.ru/20211216/kosmos-1764051768.html

В России предложили создать Ассоциацию частных космических компаний

В России предложили создать Ассоциацию частных космических компаний - РИА Новости, 16.12.2021

В России предложили создать Ассоциацию частных космических компаний

Гендиректор компании Success Rockets Олег Мансуров предложил создать в России ассоциацию частных космических компаний, она могла бы заняться продвижением... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:32

2021-12-16T14:32

2021-12-16T14:32

общество

совет федерации рф

космос - риа наука

россия

success rockets

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гендиректор компании Success Rockets Олег Мансуров предложил создать в России ассоциацию частных космических компаний, она могла бы заняться продвижением частников на законодательном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Планируется, что ассоциация будет лоббировать интересы частной космической отрасли в РФ, а также принятие необходимых законов и, самое главное, будет иметь набор кейсов по согласованию разрешительной документации, лицензий и создания "минимально жизнеспособных продуктов" - Minimum Viable Product", - приводит пресс-служба слова Мансурова.На заседании в Совете Федерации гендиректор Success Rockets отметил, что сейчас космические частники вынуждены самостоятельно выстраивать взаимодействие с отраслевым регулятором и в одиночку продвигать предложения по изменению законодательства.По словам Мансурова, инвестиции в частную российскую космонавтику растут на протяжении нескольких лет, но рынок космических услуг настолько специфичен, что коммерческому космосу необходима "своя цеховая организация".По словам гендиректора Научно-производственного концерна "Барл" Сергея Баскова, ассоциация могла бы заняться подготовкой предложений по законодательному оформлению государственно-частного партнерства в сфере космической деятельности.Развитие предпринимательской деятельности в этой области позволило бы увеличить долю РФ в мировой космической индустрии, уверен он."Создание благоприятных условий или как минимум равного положения с традиционными компаниями, выросшими из советского космоса, позволит значительно увеличить отечественную орбитальную группировку, а также существенно повысить уровень технологической базы в РФ", - цитирует топ-менеджера пресс-служба.

https://ria.ru/20211208/soyuz-1762823662.html

https://ria.ru/20211206/kosmos-1762445331.html

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общество, совет федерации рф, космос - риа наука, россия, success rockets