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Россия стала для Украины "жирной коровой"

В Харькове назвали Россию "жирной коровой", обогатившей Украину - РИА Новости, 16.12.2021

Россия стала для Украины "жирной коровой"

Россия была для Украины "жирной коровой", благодаря которой страна богатела, такое мнение харьковского националиста Александра Ярмоленко приводит итальянская... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T03:00

2021-12-16T03:00

2021-12-16T03:00

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия была для Украины "жирной коровой", благодаря которой страна богатела, такое мнение харьковского националиста Александра Ярмоленко приводит итальянская газета La Repubblica."Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели", - заявил националист. При этом он выразил мнение, что в итоге Россия "сошла с ума", "разрешив провозгласить независимые Донецкую и Луганские республики".Отношения России и Украины ухудшились в том числе на фоне гражданского противостояния в Донбассе. Украинские власти и не раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Российская сторона отвергает все обвинения, подчеркивая, что не участвует во внутриукраинском конфликте.При этом Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, донбасс, ситуация на украине, россия