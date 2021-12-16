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Шоубиз
https://ria.ru/20211216/klipy-1764071802.html
Алиса Вокс высмеяла российские корпоративы в новом клипе
Алиса Вокс высмеяла российские корпоративы в новом клипе - РИА Новости, 16.12.2021
Алиса Вокс высмеяла российские корпоративы в новом клипе
Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс выпустила новый клип "Корпоратив". РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:15
2021-12-16T17:06
шоубиз
ленинград
новости культуры
музыка
алиса вокс
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс выпустила новый клип "Корпоратив". Действие в видео происходят в обычном офисе, где все сотрудники устали от работы под конец года и устроили веселье прямо в кабинете. "Клерки всея Руси от Калининграда до Владивостока узнают в этом видео себя и своих коллег. Клип снят в жанре псевдодокументальных фильмов, что создает полное ощущение натуральности происходящего. Сейчас людям надоели вылизанные глянцевые картинки: им хочется что-то совершенно узнаваемое и родное", — рассказала Вокс. Кроме того, в разговоре с РИА Новости певица вспомнила самый неоднозначный корпоратив. Она еще была в составе группы "Ленинград", их пригласили на вечеринку в одну из стран бывшего СССР. Певица подчеркнула, что идея и сценарий видео – полностью ее. Более того, она была на площадке режиссером-постановщиком, художником по костюмам, а также занималась режиссурой монтажа. В клипе снялись актриса сериала "Поступь Богини" Ксения Штейрина и юморист ТНТ Дмитрий Хасис.
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ленинград, новости культуры, музыка, алиса вокс
16:15 16.12.2021 (обновлено: 17:06 16.12.2021)
 
Алиса Вокс высмеяла российские корпоративы в новом клипе

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вспомнила самый неоднозначный корпоратив группы

© Фото из личного архиваПевица Алиса Вокс
Певица Алиса Вокс
© Фото из личного архива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс выпустила новый клип "Корпоратив".
Действие в видео происходят в обычном офисе, где все сотрудники устали от работы под конец года и устроили веселье прямо в кабинете.
"Клерки всея Руси от Калининграда до Владивостока узнают в этом видео себя и своих коллег. Клип снят в жанре псевдодокументальных фильмов, что создает полное ощущение натуральности происходящего. Сейчас людям надоели вылизанные глянцевые картинки: им хочется что-то совершенно узнаваемое и родное", — рассказала Вокс.
© Алиса Вокс/YouTube

Алиса Вокс – "Корпоратив". Кадр видео

Алиса Вокс – Корпоратив. Кадр видео
1 из 3

Алиса Вокс – "Корпоратив". Кадр видео

© Алиса Вокс/YouTube
© Алиса Вокс/YouTube

Алиса Вокс – "Корпоратив". Кадр видео

Алиса Вокс – Корпоратив. Кадр видео
2 из 3

Алиса Вокс – "Корпоратив". Кадр видео

© Алиса Вокс/YouTube
© Алиса Вокс/YouTube

Алиса Вокс – "Корпоратив". Кадр видео

Алиса Вокс – Корпоратив. Кадр видео
3 из 3

Алиса Вокс – "Корпоратив". Кадр видео

© Алиса Вокс/YouTube
1 из 3

Алиса Вокс – "Корпоратив". Кадр видео

© Алиса Вокс/YouTube
2 из 3

Алиса Вокс – "Корпоратив". Кадр видео

© Алиса Вокс/YouTube
3 из 3

Алиса Вокс – "Корпоратив". Кадр видео

© Алиса Вокс/YouTube
Кроме того, в разговоре с РИА Новости певица вспомнила самый неоднозначный корпоратив. Она еще была в составе группы "Ленинград", их пригласили на вечеринку в одну из стран бывшего СССР.

"Гуляли сотрудники налоговой, и, как мы поняли, не первый день. Банкетный зал выходил прямо к бассейну. Когда мы вышли на сцену, поняли, что в зале ровно один человек: и тот спит лицом в салате. Но когда заиграла музыка, в помещение зашли абсолютно голые девушки, а за ними мужчины: кто в халатах, а кто с полотенцами на бедрах. Все танцевали! Конечно, мальчикам-музыкантам было сложно сосредоточиться. После окончания концерта, когда мы сматывали провода, человек, который спал за столом, проснулся, крикнул браво, похлопал и снова уснул", – рассказала Вокс.

Певица подчеркнула, что идея и сценарий видео – полностью ее. Более того, она была на площадке режиссером-постановщиком, художником по костюмам, а также занималась режиссурой монтажа.
В клипе снялись актриса сериала "Поступь Богини" Ксения Штейрина и юморист ТНТ Дмитрий Хасис.
Солист группы Ленинград Сергей Шнуров и певица Алиса Вокс выступают в Концертном зале Крокус Сити Холл. 2013 год - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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