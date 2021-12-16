https://ria.ru/20211216/klipy-1764071802.html

Алиса Вокс высмеяла российские корпоративы в новом клипе

Алиса Вокс высмеяла российские корпоративы в новом клипе - РИА Новости, 16.12.2021

Алиса Вокс высмеяла российские корпоративы в новом клипе

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс выпустила новый клип "Корпоратив". РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:15

2021-12-16T16:15

2021-12-16T17:06

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс выпустила новый клип "Корпоратив". Действие в видео происходят в обычном офисе, где все сотрудники устали от работы под конец года и устроили веселье прямо в кабинете. "Клерки всея Руси от Калининграда до Владивостока узнают в этом видео себя и своих коллег. Клип снят в жанре псевдодокументальных фильмов, что создает полное ощущение натуральности происходящего. Сейчас людям надоели вылизанные глянцевые картинки: им хочется что-то совершенно узнаваемое и родное", — рассказала Вокс. Кроме того, в разговоре с РИА Новости певица вспомнила самый неоднозначный корпоратив. Она еще была в составе группы "Ленинград", их пригласили на вечеринку в одну из стран бывшего СССР. Певица подчеркнула, что идея и сценарий видео – полностью ее. Более того, она была на площадке режиссером-постановщиком, художником по костюмам, а также занималась режиссурой монтажа. В клипе снялись актриса сериала "Поступь Богини" Ксения Штейрина и юморист ТНТ Дмитрий Хасис.

https://ria.ru/20211022/voks-1755858272.html

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ленинград, новости культуры, музыка, алиса вокс