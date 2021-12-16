https://ria.ru/20211216/khorvatiya-1764061649.html

Хорватия продлит ограничения по COVID-19 из-за омикрон-штамма

Хорватия продлит ограничения по COVID-19 из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 16.12.2021

Хорватия продлит ограничения по COVID-19 из-за омикрон-штамма

Национальный кризисный штаб Хорватии в четверг примет ряд решений о продлении нынешних эпидемиологических мер до 31 декабря из-за появления штамма "омикрон",... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:11

2021-12-16T15:11

2021-12-16T15:11

распространение коронавируса

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хорватия

европа

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мвд хорватии

омикрон-штамм коронавируса

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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Национальный кризисный штаб Хорватии в четверг примет ряд решений о продлении нынешних эпидемиологических мер до 31 декабря из-за появления штамма "омикрон", заявил на заседании кабмина вице-премьер и глава МВД Давор Божинович.Божинович также возглавляет национальный кризисный штаб. По данным хорватских властей, в стране выявлено уже восемь случаев штамма "омикрон"."Хотя еще недостаточно данных, сейчас можем с уверенностью сказать, что распространение идет намного быстрее, чем штамм "дельта", который нас сильно захватил в четвертой волне пандемии. Это ведет к ужесточению противоэпидемических мер в ряде европейских стран, по опыту знаем, что штамм "омикрон", если распространится по Европе, может быстро стать доминирующим и определить пятую волну пандемии", - цитирует пресс-служба министерства Божиновича."К сожалению, это не оставляет нам возможности для смягчения мер", - подчеркнул глава МВД Хорватии.По словам Божиновича решения по продлению ограничений относятся к массовым собраниям, режиму переходу границы, обязательному ношению масок, работе торговых точек и общественного транспорта.Он уточнил, что в решение о запрете на массовые собрания вводится изменение для мероприятий на открытом воздухе с участием более 100 человек, которые теперь могут проводиться по разрешению окружного управления здравоохранения, а не только Хорватского управления общественного здоровья, как было ранее.Решение о временном запрете на въезд в Хорватию из стран с выявленным "омикроном" больше не относится к территории Гонконга.По инициативе министерства труда введены новые меры по работе социальных служб. Теперь обязательно тестирование на коронавирус для сотрудников Центра соцзащиты, а ковид-сертификаты обязательны для подопечных центра, их сопровождающих и всех посетителей.

https://ria.ru/20211216/omikron-1764055712.html

https://ria.ru/20211216/omikron-1763995438.html

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в мире, хорватия, европа, гонконг, здоровье - общество, мвд хорватии, омикрон-штамм коронавируса