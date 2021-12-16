Хорватия продлит ограничения по COVID-19 из-за омикрон-штамма
Национальный кризисный штаб Хорватии продлит ограничения по COVID-19 из-за омикрон-штамма
БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Национальный кризисный штаб Хорватии в четверг примет ряд решений о продлении нынешних эпидемиологических мер до 31 декабря из-за появления штамма "омикрон", заявил на заседании кабмина вице-премьер и глава МВД Давор Божинович.
Божинович также возглавляет национальный кризисный штаб. По данным хорватских властей, в стране выявлено уже восемь случаев штамма "омикрон".
"Хотя еще недостаточно данных, сейчас можем с уверенностью сказать, что распространение идет намного быстрее, чем штамм "дельта", который нас сильно захватил в четвертой волне пандемии. Это ведет к ужесточению противоэпидемических мер в ряде европейских стран, по опыту знаем, что штамм "омикрон", если распространится по Европе, может быстро стать доминирующим и определить пятую волну пандемии", - цитирует пресс-служба министерства Божиновича.
"К сожалению, это не оставляет нам возможности для смягчения мер", - подчеркнул глава МВД Хорватии.
По словам Божиновича решения по продлению ограничений относятся к массовым собраниям, режиму переходу границы, обязательному ношению масок, работе торговых точек и общественного транспорта.
Он уточнил, что в решение о запрете на массовые собрания вводится изменение для мероприятий на открытом воздухе с участием более 100 человек, которые теперь могут проводиться по разрешению окружного управления здравоохранения, а не только Хорватского управления общественного здоровья, как было ранее.
Решение о временном запрете на въезд в Хорватию из стран с выявленным "омикроном" больше не относится к территории Гонконга.
По инициативе министерства труда введены новые меры по работе социальных служб. Теперь обязательно тестирование на коронавирус для сотрудников Центра соцзащиты, а ковид-сертификаты обязательны для подопечных центра, их сопровождающих и всех посетителей.