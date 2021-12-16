https://ria.ru/20211216/kartrayt-1764083778.html

Уголовное дело тещи убитого рэпера Картрайта прекратили

Уголовное дело тещи убитого рэпера Картрайта прекратили - РИА Новости, 16.12.2021

Уголовное дело тещи убитого рэпера Картрайта прекратили

Уголовное преследование тещи рэпера Энди Карторайта (настоящее имя – Александр Юшко), в убийстве которого обвиняется ее дочь Марина Кохал, прекращено, сообщил... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:44

2021-12-16T16:44

2021-12-16T16:44

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербургский городской суд

сергей лукьянов

россия

энди картрайт

марина кохал

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Уголовное преследование тещи рэпера Энди Карторайта (настоящее имя – Александр Юшко), в убийстве которого обвиняется ее дочь Марина Кохал, прекращено, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Лукьянов."Уголовное дело в отношении Елены Кохал прекращено в связи с неподтверждением её причастности", - сказал Лукьянов.Он добавил, что ей вменялось пособничество в убийстве.Елена Кохал была задержана в Петербурге 14 октября 2020 года. Следствие ходатайствовало об ее аресте, но подозреваемая почувствовала себя плохо, поэтому решено было продлить ее задержание на 72 часа, а потом женщину отпустили. Мера пресечения не была избрана.Кохал задержали 31 июля 2020 года: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. По данным СК РФ, она убила рэпера в ходе конфликта, расфасовав расчлененное тело. Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.Санкт-Петербургский городской суд 27 октября перевел Марину Кохал из СИЗО под домашний арест. Второй апелляционный суд общей юрисдикции 24 ноября оставил это решение в силе.

https://ria.ru/20210428/ubiystvo-1730284064.html

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, сергей лукьянов, россия, энди картрайт, марина кохал