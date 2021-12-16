Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/kartrayt-1764083778.html
Уголовное дело тещи убитого рэпера Картрайта прекратили
Уголовное дело тещи убитого рэпера Картрайта прекратили - РИА Новости, 16.12.2021
Уголовное дело тещи убитого рэпера Картрайта прекратили
Уголовное преследование тещи рэпера Энди Карторайта (настоящее имя – Александр Юшко), в убийстве которого обвиняется ее дочь Марина Кохал, прекращено, сообщил... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:44
2021-12-16T16:44
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербургский городской суд
сергей лукьянов
россия
энди картрайт
марина кохал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172207_0:32:883:529_1920x0_80_0_0_04da2a6ff2cc79fed86b94cfac827dd3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Уголовное преследование тещи рэпера Энди Карторайта (настоящее имя – Александр Юшко), в убийстве которого обвиняется ее дочь Марина Кохал, прекращено, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Лукьянов."Уголовное дело в отношении Елены Кохал прекращено в связи с неподтверждением её причастности", - сказал Лукьянов.Он добавил, что ей вменялось пособничество в убийстве.Елена Кохал была задержана в Петербурге 14 октября 2020 года. Следствие ходатайствовало об ее аресте, но подозреваемая почувствовала себя плохо, поэтому решено было продлить ее задержание на 72 часа, а потом женщину отпустили. Мера пресечения не была избрана.Кохал задержали 31 июля 2020 года: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. По данным СК РФ, она убила рэпера в ходе конфликта, расфасовав расчлененное тело. Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.Санкт-Петербургский городской суд 27 октября перевел Марину Кохал из СИЗО под домашний арест. Второй апелляционный суд общей юрисдикции 24 ноября оставил это решение в силе.
https://ria.ru/20210428/ubiystvo-1730284064.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172207_0:49:883:711_1920x0_80_0_0_8b680206191e1e89b5bd29cffbaaa6d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, сергей лукьянов, россия, энди картрайт, марина кохал
16:44 16.12.2021
 
Уголовное дело тещи убитого рэпера Картрайта прекратили

Уголовное дело тещи рэпера Картрайта, в убийстве которого обвиняется ее дочь, прекращено

© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : @kkkartrait/Instagram
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Уголовное преследование тещи рэпера Энди Карторайта (настоящее имя – Александр Юшко), в убийстве которого обвиняется ее дочь Марина Кохал, прекращено, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Лукьянов.
"Уголовное дело в отношении Елены Кохал прекращено в связи с неподтверждением её причастности", - сказал Лукьянов.
Он добавил, что ей вменялось пособничество в убийстве.
Елена Кохал была задержана в Петербурге 14 октября 2020 года. Следствие ходатайствовало об ее аресте, но подозреваемая почувствовала себя плохо, поэтому решено было продлить ее задержание на 72 часа, а потом женщину отпустили. Мера пресечения не была избрана.
Кохал задержали 31 июля 2020 года: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. По данным СК РФ, она убила рэпера в ходе конфликта, расфасовав расчлененное тело. Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.
Санкт-Петербургский городской суд 27 октября перевел Марину Кохал из СИЗО под домашний арест. Второй апелляционный суд общей юрисдикции 24 ноября оставил это решение в силе.
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 11:54
Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта признали вменяемой
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербургский городской судСергей ЛукьяновРоссияЭнди КартрайтМарина Кохал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
00:08В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса
23:57В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен
Лента новостейМолния
Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & JohnsonВ РВСН заявили о разработке нового ракетного комплексаВ Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен