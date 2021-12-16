https://ria.ru/20211216/kanikuly-1763977692.html

Московским школам рекомендовали уйти на каникулы 27 декабря

Московским школам рекомендовали уйти на каникулы 27 декабря - РИА Новости, 16.12.2021

Московским школам рекомендовали уйти на каникулы 27 декабря

Школам Москвы рекомендовано установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:58

2021-12-16T08:58

2021-12-16T09:08

образование - общество

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Школам Москвы рекомендовано установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки."Департамент образования и науки Москвы рекомендовал школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что в каждой семье есть планы на новогодние праздники. Чтобы все запланированные путешествия состоялись, важно сохранить здоровье и возможность передвижения, не ограниченную карантинными мерами. Данная мера направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости в городе."Однако для учащихся начальных классов c 27 по 30 декабря будут предусмотрены дежурные группы, если у родителей возникнет в них необходимость. Данная рекомендация распространяется только на школы, а детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211214/ege-1763652185.html

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образование - общество, москва