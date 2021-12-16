https://ria.ru/20211216/kanal-1763977064.html

Канал RT DE поможет уберечь зрителей от фейков о России, заявила Матвиенко

Канал RT DE поможет уберечь зрителей от фейков о России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 16.12.2021

Канал RT DE поможет уберечь зрителей от фейков о России, заявила Матвиенко

Новый круглосуточный новостной телеканал RT DE на немецком языке начал вещание в четверг, это поможет уберечь зрителей во всем мире от фейков и лжи о... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:52

2021-12-16T08:52

2021-12-16T08:52

медиа - общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

телеканал rt

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новый круглосуточный новостной телеканал RT DE на немецком языке начал вещание в четверг, это поможет уберечь зрителей во всем мире от фейков и лжи о деятельности России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По ее словам, телеканал несет миру объективную информацию и дает разные точки зрения."Это не всем нравится, потому что мировые СМИ становятся все более монополизированными. Включаешь разные каналы, смотришь - все как будто по одной методичке, по указанию из какого-то центра. А люди хотят слышать разную информацию, они сами должны иметь право выбирать, оценивать ее и включать ту или иную программу. RT расширяет горизонты своей деятельности, активно развивается, несмотря на колоссальное давление Запада и определенные ограничения, потому что востребован в мире", - сообщила спикер.Спикер Совфеда напомнила, что было много попыток даже со стороны IT-гигантов лишить RT голоса и отключить от вещания. "Но профессионализм телеканала побеждает. В тех странах, где есть на разных языках наше телевидение, эти каналы насколько конкурентоспособны, что нередко затмевают другие каналы и занимают лидирующие позиции. Вот это (на Западе) и не нравится. А как же свобода слова, свободы прессы?" - заявила Матвиенко.По ее словам, новый телеканал RT на немецком языке будет очень востребован среди интеллектуальной части немецкоговорящей аудитории во всем мире. "Рада, что RT так мощно шагает по миру, несет правду, объективную информацию борется с фейками. Это и есть свобода слова", - заключила спикер Совфеда.В августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.

https://ria.ru/20211021/youtube-1755539329.html

https://ria.ru/20210312/amazon-1600994220.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

медиа - общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, телеканал rt, россия