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Канал RT DE поможет уберечь зрителей от фейков о России, заявила Матвиенко
Канал RT DE поможет уберечь зрителей от фейков о России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 16.12.2021
Канал RT DE поможет уберечь зрителей от фейков о России, заявила Матвиенко
Новый круглосуточный новостной телеканал RT DE на немецком языке начал вещание в четверг, это поможет уберечь зрителей во всем мире от фейков и лжи о... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T08:52
2021-12-16T08:52
медиа - общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
телеканал rt
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новый круглосуточный новостной телеканал RT DE на немецком языке начал вещание в четверг, это поможет уберечь зрителей во всем мире от фейков и лжи о деятельности России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По ее словам, телеканал несет миру объективную информацию и дает разные точки зрения."Это не всем нравится, потому что мировые СМИ становятся все более монополизированными. Включаешь разные каналы, смотришь - все как будто по одной методичке, по указанию из какого-то центра. А люди хотят слышать разную информацию, они сами должны иметь право выбирать, оценивать ее и включать ту или иную программу. RT расширяет горизонты своей деятельности, активно развивается, несмотря на колоссальное давление Запада и определенные ограничения, потому что востребован в мире", - сообщила спикер.Спикер Совфеда напомнила, что было много попыток даже со стороны IT-гигантов лишить RT голоса и отключить от вещания. "Но профессионализм телеканала побеждает. В тех странах, где есть на разных языках наше телевидение, эти каналы насколько конкурентоспособны, что нередко затмевают другие каналы и занимают лидирующие позиции. Вот это (на Западе) и не нравится. А как же свобода слова, свободы прессы?" - заявила Матвиенко.По ее словам, новый телеканал RT на немецком языке будет очень востребован среди интеллектуальной части немецкоговорящей аудитории во всем мире. "Рада, что RT так мощно шагает по миру, несет правду, объективную информацию борется с фейками. Это и есть свобода слова", - заключила спикер Совфеда.В августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.
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медиа - общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, телеканал rt, россия
08:52 16.12.2021
 
Канал RT DE поможет уберечь зрителей от фейков о России, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: RT DE поможет уберечь зрителей во всем мире от фейков о России

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новый круглосуточный новостной телеканал RT DE на немецком языке начал вещание в четверг, это поможет уберечь зрителей во всем мире от фейков и лжи о деятельности России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, телеканал несет миру объективную информацию и дает разные точки зрения.
"Это не всем нравится, потому что мировые СМИ становятся все более монополизированными. Включаешь разные каналы, смотришь - все как будто по одной методичке, по указанию из какого-то центра. А люди хотят слышать разную информацию, они сами должны иметь право выбирать, оценивать ее и включать ту или иную программу. RT расширяет горизонты своей деятельности, активно развивается, несмотря на колоссальное давление Запада и определенные ограничения, потому что востребован в мире", - сообщила спикер.
Спикер Совфеда напомнила, что было много попыток даже со стороны IT-гигантов лишить RT голоса и отключить от вещания. "Но профессионализм телеканала побеждает. В тех странах, где есть на разных языках наше телевидение, эти каналы насколько конкурентоспособны, что нередко затмевают другие каналы и занимают лидирующие позиции. Вот это (на Западе) и не нравится. А как же свобода слова, свободы прессы?" - заявила Матвиенко.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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По ее словам, новый телеканал RT на немецком языке будет очень востребован среди интеллектуальной части немецкоговорящей аудитории во всем мире. "Рада, что RT так мощно шагает по миру, несет правду, объективную информацию борется с фейками. Это и есть свобода слова", - заключила спикер Совфеда.
В августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.
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Медиа - ОбществоСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоТелеканал RTРоссия
 
 
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