https://ria.ru/20211216/kamberbetch-1764068823.html

Сестра актера Камбербэтча умерла от рака

Сестра актера Камбербэтча умерла от рака - РИА Новости, 16.12.2021

Сестра актера Камбербэтча умерла от рака

Бенедикт Камбербэтч рассказал о смерти сестры Трейси Пикок от рака. Ей было 62 года. В интервью Daily Mail актер впервые признался в ее болезни. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:18

2021-12-16T16:18

2021-12-16T16:18

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бенедикт Камбербэтч рассказал о смерти сестры Трейси Пикок от рака. Ей было 62 года. В интервью Daily Mail актер впервые признался в ее болезни.Трейси появилась от первого брака матери актера, но затем дети росли вместе. Пикок часто присматривала за младшим братом. Актер вспомнил, как она однажды забыла его на крыше.У женщины остался муж и 34-летняя дочь Эмили.Ранее актер рассказал об отравлении никотином на съемках фильма "Власть пса". На протяжении многих дублей ему приходилось курить сигареты без фильтра, чтобы убедительнее сыграть роль владельца ранчо.

https://ria.ru/20211130/simonova-1761507912.html

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знаменитости, бенедикт камбербэтч, шоу-бизнес