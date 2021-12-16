Сестра актера Камбербэтча умерла от рака
Бенедикт Камбербэтч рассказал о смерти сестры Трейси Пикок от рака
© AP Photo / Invision/Charles SykesБенедикт Камбербэтч
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бенедикт Камбербэтч рассказал о смерти сестры Трейси Пикок от рака. Ей было 62 года. В интервью Daily Mail актер впервые признался в ее болезни.
"Она боролась с раком на протяжении семи лет. Она была прекрасной художницей, но потом стала заниматься реставрацией картин, рам, деревянных изделий", – сказал актер.
Трейси появилась от первого брака матери актера, но затем дети росли вместе. Пикок часто присматривала за младшим братом. Актер вспомнил, как она однажды забыла его на крыше.
"Она забыла обо мне. Это было забавно. Она была на кухне с друзьями, а потом в окно увидела, что пошел снег", – вспомнил Бенедикт.
У женщины остался муж и 34-летняя дочь Эмили.
Ранее актер рассказал об отравлении никотином на съемках фильма "Власть пса". На протяжении многих дублей ему приходилось курить сигареты без фильтра, чтобы убедительнее сыграть роль владельца ранчо.
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