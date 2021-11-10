https://ria.ru/20211110/kamberbetch-1758375861.html

Бенедикт Камбербэтч рассказал об отравлении никотином на съемках

Бенедикт Камбербэтч рассказал об отравлении никотином на съемках - РИА Новости, 10.11.2021

Бенедикт Камбербэтч рассказал об отравлении никотином на съемках

Бенедикт Камбербэтч признался, что во время съемок фильма "Власть пса" трижды отравился никотином. Актер хотел максимально войти в роль владельца крупного... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:00

2021-11-10T13:00

2021-11-10T13:00

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бенедикт Камбербэтч признался, что во время съемок фильма "Власть пса" трижды отравился никотином. Актер хотел максимально войти в роль владельца крупного ранчо, поэтому слишком часто курил самокрутки.В интервью Esquire Камбербэтч добавил, что не ищет легких путей в работе.Съемки фильма начались в январе 2020 года в Новой Зеландии, но из-за коронавируса пришлось сделать перерыв до июня. Фильм должен выйти на Netflix 1 декабря 2021 года.Ранее стало известно, что Камбербэтч исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в 2006 году, в сериале "Лондонград".

https://ria.ru/20211019/dzholi-1755205036.html

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шоу-бизнес, бенедикт камбербэтч, netflix, знаменитости, кино и сериалы