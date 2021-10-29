https://ria.ru/20211029/litvinenko-1756802704.html

Бенедикт Камбербетч сыграет главную роль в сериале об отравлении Литвиненко

Бенедикт Камбербетч сыграет главную роль в сериале об отравлении Литвиненко - РИА Новости, 29.10.2021

Бенедикт Камбербетч сыграет главную роль в сериале об отравлении Литвиненко

Британский актер Бенедикт Камбербетч, известный по роли Шерлока Холмса в одноименном сериале, исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:27

2021-10-29T10:27

2021-10-29T10:27

культура

александр литвиненко (подполковник)

бенедикт камбербэтч

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Британский актер Бенедикт Камбербетч, известный по роли Шерлока Холмса в одноименном сериале, исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в 2006 году, в сериале HBO , пишет издание Variety.По данным издания, сериал будет называться "Лондонград" и снимается по книге Алана Коуэлла The Terminal Spy. Камбербетч также выступит в роли одного из продюсеров сериала. Режиссером работы стал Брайан Фогель, который был удостоен премии "Оскар" за документальный фильм "Икар" о допинговом скандале, связанном с российскими атлетами.Ранее британский телеканал ITV заявил, что снимет сериал об отравлении Литвиненко, которого будет играть Дэвид Теннант.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.

https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751138839.html

https://ria.ru/20210716/gosduma-1741578295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр литвиненко (подполковник), бенедикт камбербэтч, новости культуры, кино и сериалы