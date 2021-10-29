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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211029/litvinenko-1756802704.html
Бенедикт Камбербетч сыграет главную роль в сериале об отравлении Литвиненко
Бенедикт Камбербетч сыграет главную роль в сериале об отравлении Литвиненко - РИА Новости, 29.10.2021
Бенедикт Камбербетч сыграет главную роль в сериале об отравлении Литвиненко
Британский актер Бенедикт Камбербетч, известный по роли Шерлока Холмса в одноименном сериале, исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:27
2021-10-29T10:27
культура
александр литвиненко (подполковник)
бенедикт камбербэтч
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Британский актер Бенедикт Камбербетч, известный по роли Шерлока Холмса в одноименном сериале, исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в 2006 году, в сериале HBO , пишет издание Variety.По данным издания, сериал будет называться "Лондонград" и снимается по книге Алана Коуэлла The Terminal Spy. Камбербетч также выступит в роли одного из продюсеров сериала. Режиссером работы стал Брайан Фогель, который был удостоен премии "Оскар" за документальный фильм "Икар" о допинговом скандале, связанном с российскими атлетами.Ранее британский телеканал ITV заявил, что снимет сериал об отравлении Литвиненко, которого будет играть Дэвид Теннант.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.
https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751138839.html
https://ria.ru/20210716/gosduma-1741578295.html
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александр литвиненко (подполковник), бенедикт камбербэтч, новости культуры, кино и сериалы
10:27 29.10.2021
 
Бенедикт Камбербетч сыграет главную роль в сериале об отравлении Литвиненко

СМИ: Бенедикт Камбербетч сыграет главную роль в сериале об отравлении Литвиненко

© AP Photo / Invision/Charles SykesБенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Британский актер Бенедикт Камбербетч, известный по роли Шерлока Холмса в одноименном сериале, исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в 2006 году, в сериале HBO , пишет издание Variety.
По данным издания, сериал будет называться "Лондонград" и снимается по книге Алана Коуэлла The Terminal Spy. Камбербетч также выступит в роли одного из продюсеров сериала. Режиссером работы стал Брайан Фогель, который был удостоен премии "Оскар" за документальный фильм "Икар" о допинговом скандале, связанном с российскими атлетами.
Ранее британский телеканал ITV заявил, что снимет сериал об отравлении Литвиненко, которого будет играть Дэвид Теннант.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 14:37
Луговой отметил отсутствие доказательств в расследовании смерти Литвиненко
Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".
Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 16:52
В Госдуме назвали оперу про Литвиненко антироссийской пропагандой
 
КультураАлександр Литвиненко (подполковник)Бенедикт КамбербэтчНовости культурыКино и сериалы
 
 
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