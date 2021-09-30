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https://ria.ru/20210930/litvinenko-1752551868.html
В Великобритании снимут сериал об отравлении Литвиненко
В Великобритании снимут сериал об отравлении Литвиненко - РИА Новости, 30.09.2021
В Великобритании снимут сериал об отравлении Литвиненко
Британский телеканал ITV снимет сериал об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, сообщила пресс-служба телеканала. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:40
2021-09-30T18:40
в мире
великобритания
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр литвиненко (подполковник)
россия
культура
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ЛОНДОН, 30 сен - РИА Новости. Британский телеканал ITV снимет сериал об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, сообщила пресс-служба телеканала.Сообщается, что серил рассказывает о сотрудниках Скотленд-Ярда, которые работали над расследованием в течение 10 лет. Режиссером фильма стал Филд Смит, автор сценария – Джордж Кэй, роль вдовы Литвиненко Марину сыграет актриса Маргарита Левиева.Дата выхода сериала не уточняется, но известно, что премьера состоится на платформе Viaplay в странах Скандинавии, Балтии, Польше и в Нидерландах.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.
https://ria.ru/20210921/otvetstvennost-1751117430.html
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в мире, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр литвиненко (подполковник), россия, культура
18:40 30.09.2021
 
В Великобритании снимут сериал об отравлении Литвиненко

Британский телеканал ITV снимет сериал об отравлении беглого офицера ФСБ Литвиненко

© AP Photo / Alistair Fuller, FileЭкс-офицер ФСБ Александр Литвиненко
Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Alistair Fuller, File
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ЛОНДОН, 30 сен - РИА Новости. Британский телеканал ITV снимет сериал об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, сообщила пресс-служба телеканала.
"ITV и Nordic Entertainment Group заказал сериал из четырех частей Litvinenko с Дэвидом Теннантом в роли бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, чья смерть от отправления полонием в 2006 году стала самым сложным и опасным расследованием в истории Столичной полиции Лондона", - говорится в пресс-релизе.
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Сообщается, что серил рассказывает о сотрудниках Скотленд-Ярда, которые работали над расследованием в течение 10 лет. Режиссером фильма стал Филд Смит, автор сценария – Джордж Кэй, роль вдовы Литвиненко Марину сыграет актриса Маргарита Левиева.
Дата выхода сериала не уточняется, но известно, что премьера состоится на платформе Viaplay в странах Скандинавии, Балтии, Польше и в Нидерландах.
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Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.
Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
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В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".
Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.
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