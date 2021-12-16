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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211216/golos-1764109396.html
СМИ: стала известна судьба команды Градского на "Голосе"
СМИ: стала известна судьба команды Градского на "Голосе" - РИА Новости, 16.12.2021
СМИ: стала известна судьба команды Градского на "Голосе"
Стала известна судьба команды Александра Градского на проекте "Голос". После смерти певца долгое время продюсеры решали, каким образом продолжить шоу. Юрий... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:47
2021-12-16T18:47
шоубиз
знаменитости
леонид агутин
александр градский
шоу "голос"
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Стала известна судьба команды Александра Градского на проекте "Голос". После смерти певца долгое время продюсеры решали, каким образом продолжить шоу. Юрий Аксюта отмечал, что артиста "никто не заменит". Поклонники предполагали, что место Градского и роль наставника в программе может занять его сын Даниил.По данным портала StarHit, было принято решение оставить шоу без изменений.Конкурсанты продолжат свое участие в команде его имени. В память о наставнике, вероятней всего, оставят пустое кресло. Победителя выберут зрители при помощи онлайн-голосования.В команде певца осталось трое конкурсантов – Алишер Каримов, Татьяна Качурина и Карина Купер."Опустошение. Нет слов. Ком в горле. Мне удалось познакомиться с легендарным человеком и великим музыкантом", – отмечала Качурина.По словам Леонида Агутина, четвертьфинал шоу пройдет в прямом эфире.Выпуск пройдет 17 декабря 2021 в 21:30 на Первом канале.Певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни.
https://ria.ru/20211210/golos-1763197449.html
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знаменитости, леонид агутин, александр градский, шоу "голос", шоу-бизнес
18:47 16.12.2021
 
СМИ: стала известна судьба команды Градского на "Голосе"

СМИ: Команда Градского продолжит участие в "Голосе" без другого наставника

© Фото : "Первый канал"Судьи музыкального проекта "Голос"
Судьи музыкального проекта Голос - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : "Первый канал"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Стала известна судьба команды Александра Градского на проекте "Голос". После смерти певца долгое время продюсеры решали, каким образом продолжить шоу. Юрий Аксюта отмечал, что артиста "никто не заменит". Поклонники предполагали, что место Градского и роль наставника в программе может занять его сын Даниил.
По данным портала StarHit, было принято решение оставить шоу без изменений.
"Нового наставника не будет 100%", — сказали на съемочной площадке.
Конкурсанты продолжат свое участие в команде его имени. В память о наставнике, вероятней всего, оставят пустое кресло. Победителя выберут зрители при помощи онлайн-голосования.
Кадр со съемок шоу Голос на Первом канале - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 23:24Шоубиз
На Первом канале вышел последний выпуск "Голоса" с Градским
В команде певца осталось трое конкурсантов – Алишер Каримов, Татьяна Качурина и Карина Купер.
"Опустошение. Нет слов. Ком в горле. Мне удалось познакомиться с легендарным человеком и великим музыкантом", – отмечала Качурина.
По словам Леонида Агутина, четвертьфинал шоу пройдет в прямом эфире.

"Завтра первый прямой эфир 10-го сезона "Голоса". Четвертьфинал. И первая наша программа без Александра Борисовича. Пока даже не представляю, как это будет. Не представляю, как держать себя в руках и продолжать делать шоу. Но надо. Во имя светлой памяти друга, во имя зрителя, во имя музыки, не побоюсь всех этих слов", – написал Агутин в Instagram.

Выпуск пройдет 17 декабря 2021 в 21:30 на Первом канале.
Певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 13:18Шоубиз
"Невозможно представить его неживым": Эрнст высказался о Градском
 
ШоубизЗнаменитостиЛеонид АгутинАлександр ГрадскийШоу "Голос"Шоу-бизнес
 
 
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