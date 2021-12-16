https://ria.ru/20211216/golos-1764109396.html

СМИ: стала известна судьба команды Градского на "Голосе"

СМИ: стала известна судьба команды Градского на "Голосе" - РИА Новости, 16.12.2021

СМИ: стала известна судьба команды Градского на "Голосе"

Стала известна судьба команды Александра Градского на проекте "Голос". После смерти певца долгое время продюсеры решали, каким образом продолжить шоу. Юрий... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:47

2021-12-16T18:47

2021-12-16T18:47

шоубиз

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леонид агутин

александр градский

шоу "голос"

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Стала известна судьба команды Александра Градского на проекте "Голос". После смерти певца долгое время продюсеры решали, каким образом продолжить шоу. Юрий Аксюта отмечал, что артиста "никто не заменит". Поклонники предполагали, что место Градского и роль наставника в программе может занять его сын Даниил.По данным портала StarHit, было принято решение оставить шоу без изменений.Конкурсанты продолжат свое участие в команде его имени. В память о наставнике, вероятней всего, оставят пустое кресло. Победителя выберут зрители при помощи онлайн-голосования.В команде певца осталось трое конкурсантов – Алишер Каримов, Татьяна Качурина и Карина Купер."Опустошение. Нет слов. Ком в горле. Мне удалось познакомиться с легендарным человеком и великим музыкантом", – отмечала Качурина.По словам Леонида Агутина, четвертьфинал шоу пройдет в прямом эфире.Выпуск пройдет 17 декабря 2021 в 21:30 на Первом канале.Певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни.

https://ria.ru/20211210/golos-1763197449.html

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знаменитости, леонид агутин, александр градский, шоу "голос", шоу-бизнес