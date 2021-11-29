https://ria.ru/20211129/gradskiy-1761358088.html

Градского похоронят на Ваганьковском кладбище

Градского похоронят на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 29.11.2021

Градского похоронят на Ваганьковском кладбище

Певец и композитор Александр Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище, сообщается на официальном сайте театра "Градский холл". РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T22:19

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2021-11-29T22:24

общество

александр градский

россия

умер александр градский

виктор хара

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Певец и композитор Александр Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище, сообщается на официальном сайте театра "Градский холл".Художественный руководитель театра "Градский холл", певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Прощание с Градским пройдет 1 декабря в театре "Градский холл"."Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13.30", - говорится в сообщении.Градский – народный артист России (1999), лауреат Госпремии РФ (1998), его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.

https://ria.ru/20211128/tsvety-1761154840.html

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общество, александр градский, россия, умер александр градский, виктор хара