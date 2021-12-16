https://ria.ru/20211216/ege_2022-1764013983.html
Расписание ЕГЭ в 2022 году
Расписание ЕГЭ в 2022 году - РИА Новости, 16.12.2021
Расписание ЕГЭ в 2022 году
Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили даты проведения ЕГЭ в 2022 году. Досрочная сдача пройдет с 21 марта по 18 апреля, основная — с 26 мая по 2 июля,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:37
2021-12-16T12:37
2021-12-16T19:26
инфографика
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
школа
экзамены
навигатор абитуриента
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Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили даты проведения ЕГЭ в 2022 году. Досрочная сдача пройдет с 21 марта по 18 апреля, основная — с 26 мая по 2 июля, дополнительная — с 5 по 20 сентября. Чиновники планируют провести экзамены офлайн, но если ситуация с коронавирусом ухудшится, формат может быть изменен. Подробное расписание самого серьезного школьного испытания — в инфографике Ria.ru.
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), школа, экзамены, навигатор абитуриента, россия, инфографика, сн_образование, социальный навигатор, образование