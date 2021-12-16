https://ria.ru/20211216/dorogi-1764138969.html

Почти 11 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области

Почти 11 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области - РИА Новости, 16.12.2021

Почти 11 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области

Почти 11 миллиардов рублей планируется направить в Нижегородской области в 2022 году на ремонт и реконструкцию дорог по нацпроекту "Безопасные качественные... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T22:15

2021-12-16T22:15

2021-12-16T22:15

нижегородская область

касимов

муром

владимир путин

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Почти 11 миллиардов рублей планируется направить в Нижегородской области в 2022 году на ремонт и реконструкцию дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", заявил глава региона Глеб Никитин.По данным регионального Минтранса, в 2022 году на эти цели направят 10,95 миллиарда рублей, в 2023 году - 12,5 миллиарда рублей, в 2024-м – 11,6 миллиарда. Соответствующие параметры областного бюджета на 2022 год и 2023-2024 годы одобрили на заседании профильного комитета депутаты регионального законодательного собрания."Национальный проект "Безопасные качественные дороги" традиционно лидирует по объемам финансирования среди всех нацпроектов. Это полностью соответствует запросу жителей региона. Хорошие дороги это не только комфорт для пассажиров и водителей, но и развитие экономического потенциала, новые рабочие места и дополнительные возможности для развития туризма", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области.Никитин отметил, что Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию 15 декабря обозначил главную цель нацпроектов – решение с их помощью самых чувствительных проблем людей. "Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" нам удалось выйти на стабильно крупные объемы ремонта дорожного покрытия. Более того, он позволяет нам реализовывать и масштабные строительные проекты в регионе", - подчеркнул губернатор.По словам заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона Андрея Ермолаева, в 2022 году в рамках нацпроекта начнут ремонтировать мосты и искусственные сооружения на региональных дорогах. По предварительным данным, в 2022 году планируется привести в нормативное состояние 703 километра автомобильных дорог и 453 погонных метра мостов, а за три предстоящих года – 2 159 километров дорог и почти 3 километра мостов и путепроводов. Это предварительные планы ремонтной кампании, обычно объем работ увеличивается по мере выделения дополнительного финансирования."Мероприятия на 2022 год определены, по ряду мостов и путепроводов уже есть проектная документация, по некоторым подготовка документов находится в стадии завершения. Планируем в следующем году получить по ней положительное заключение экспертизы, чтобы приступить к процедуре заключения контрактов", - сообщил Ермолаев.Также в предстоящие три года будет уделяться особое внимание приведению в нормативное состояние региональных дорог, соединяющих субъекты федерации и крупные города. Это, в частности, дороги Работки – Порецкое, Шопша – Иваново – Нижний Новгород, Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, Владимир – Муром – Арзамас.

https://ria.ru/20211216/biznes-1764033474.html

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касимов, муром, владимир путин, глеб никитин, россия