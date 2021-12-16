Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20211216/dorogi-1764138969.html
Почти 11 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области
Почти 11 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области - РИА Новости, 16.12.2021
Почти 11 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области
Почти 11 миллиардов рублей планируется направить в Нижегородской области в 2022 году на ремонт и реконструкцию дорог по нацпроекту "Безопасные качественные... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T22:15
2021-12-16T22:15
нижегородская область
касимов
муром
владимир путин
глеб никитин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023421_0:0:3426:1927_1920x0_80_0_0_a23e9f1226a4fc6d253a5f65e8366606.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Почти 11 миллиардов рублей планируется направить в Нижегородской области в 2022 году на ремонт и реконструкцию дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", заявил глава региона Глеб Никитин.По данным регионального Минтранса, в 2022 году на эти цели направят 10,95 миллиарда рублей, в 2023 году - 12,5 миллиарда рублей, в 2024-м – 11,6 миллиарда. Соответствующие параметры областного бюджета на 2022 год и 2023-2024 годы одобрили на заседании профильного комитета депутаты регионального законодательного собрания."Национальный проект "Безопасные качественные дороги" традиционно лидирует по объемам финансирования среди всех нацпроектов. Это полностью соответствует запросу жителей региона. Хорошие дороги это не только комфорт для пассажиров и водителей, но и развитие экономического потенциала, новые рабочие места и дополнительные возможности для развития туризма", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области.Никитин отметил, что Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию 15 декабря обозначил главную цель нацпроектов – решение с их помощью самых чувствительных проблем людей. "Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" нам удалось выйти на стабильно крупные объемы ремонта дорожного покрытия. Более того, он позволяет нам реализовывать и масштабные строительные проекты в регионе", - подчеркнул губернатор.По словам заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона Андрея Ермолаева, в 2022 году в рамках нацпроекта начнут ремонтировать мосты и искусственные сооружения на региональных дорогах. По предварительным данным, в 2022 году планируется привести в нормативное состояние 703 километра автомобильных дорог и 453 погонных метра мостов, а за три предстоящих года – 2 159 километров дорог и почти 3 километра мостов и путепроводов. Это предварительные планы ремонтной кампании, обычно объем работ увеличивается по мере выделения дополнительного финансирования."Мероприятия на 2022 год определены, по ряду мостов и путепроводов уже есть проектная документация, по некоторым подготовка документов находится в стадии завершения. Планируем в следующем году получить по ней положительное заключение экспертизы, чтобы приступить к процедуре заключения контрактов", - сообщил Ермолаев.Также в предстоящие три года будет уделяться особое внимание приведению в нормативное состояние региональных дорог, соединяющих субъекты федерации и крупные города. Это, в частности, дороги Работки – Порецкое, Шопша – Иваново – Нижний Новгород, Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, Владимир – Муром – Арзамас.
https://ria.ru/20211216/biznes-1764033474.html
https://ria.ru/20211215/proekty-1763827115.html
касимов
муром
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023421_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eb67ba1e04c3cf70ff92efaee3626c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
касимов, муром, владимир путин, глеб никитин, россия
22:15 16.12.2021
 
Почти 11 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области

Почти 11 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2022 году

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Почти 11 миллиардов рублей планируется направить в Нижегородской области в 2022 году на ремонт и реконструкцию дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", заявил глава региона Глеб Никитин.
По данным регионального Минтранса, в 2022 году на эти цели направят 10,95 миллиарда рублей, в 2023 году - 12,5 миллиарда рублей, в 2024-м – 11,6 миллиарда. Соответствующие параметры областного бюджета на 2022 год и 2023-2024 годы одобрили на заседании профильного комитета депутаты регионального законодательного собрания.
"Национальный проект "Безопасные качественные дороги" традиционно лидирует по объемам финансирования среди всех нацпроектов. Это полностью соответствует запросу жителей региона. Хорошие дороги это не только комфорт для пассажиров и водителей, но и развитие экономического потенциала, новые рабочие места и дополнительные возможности для развития туризма", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области.
Никитин отметил, что Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию 15 декабря обозначил главную цель нацпроектов – решение с их помощью самых чувствительных проблем людей. "Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" нам удалось выйти на стабильно крупные объемы ремонта дорожного покрытия. Более того, он позволяет нам реализовывать и масштабные строительные проекты в регионе", - подчеркнул губернатор.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
13:10Нижегородская область
Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта по бизнесу
По словам заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона Андрея Ермолаева, в 2022 году в рамках нацпроекта начнут ремонтировать мосты и искусственные сооружения на региональных дорогах. По предварительным данным, в 2022 году планируется привести в нормативное состояние 703 километра автомобильных дорог и 453 погонных метра мостов, а за три предстоящих года – 2 159 километров дорог и почти 3 километра мостов и путепроводов. Это предварительные планы ремонтной кампании, обычно объем работ увеличивается по мере выделения дополнительного финансирования.
"Мероприятия на 2022 год определены, по ряду мостов и путепроводов уже есть проектная документация, по некоторым подготовка документов находится в стадии завершения. Планируем в следующем году получить по ней положительное заключение экспертизы, чтобы приступить к процедуре заключения контрактов", - сообщил Ермолаев.
Также в предстоящие три года будет уделяться особое внимание приведению в нормативное состояние региональных дорог, соединяющих субъекты федерации и крупные города. Это, в частности, дороги Работки – Порецкое, Шопша – ИвановоНижний Новгород, РяжскКасимовМуром – Нижний Новгород, Владимир – Муром – Арзамас.

Другие новости региона читайте здесь>>

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 13:15Нижегородская область
Нижегородский губернатор представил Матвиенко проекты развития региона
 
Нижегородская областьКасимовМуромВладимир ПутинГлеб НикитинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
00:08В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса
23:57В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен
23:56Экс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России
Лента новостейМолния
В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & JohnsonВ РВСН заявили о разработке нового ракетного комплексаВ Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсменЭкс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России