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Шоубиз
https://ria.ru/20211216/dikaprio-1763826801.html
Режиссер рассказал о смущении Ди Каприо при обнаженной Мерил Стрип
Режиссер рассказал о смущении Ди Каприо при обнаженной Мерил Стрип - РИА Новости, 16.12.2021
Режиссер рассказал о смущении Ди Каприо при обнаженной Мерил Стрип
Леонардо Ди Каприо был смущен съемкам с обнаженной Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх", рассказал режиссер картины Адам Маккей в интервью The Guardian. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T00:47
2021-12-16T00:47
шоубиз
знаменитости
леонардо ди каприо
мерил стрип
netflix
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо был смущен съемкам с обнаженной Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх", рассказал режиссер картины Адам Маккей в интервью The Guardian.Героиня Стрип на мгновение появляется в кадре обнаженной. По словам режиссера, ей не доставило это никаких неудобств на съемочной площадке, а для Леонардо стало поводом для беспокойства.Режиссер также признался, что в фильме в итоге использовали "двойное тело" для съемки сцены.В фильме герой Ди Каприо — астроном Рэндалл Минди вместе со своей напарницей-ученой Кейт (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает комету, направляющуюся прямо к Земле. Они решают, что нельзя замалчивать масштаб возможной трагедии и пытаются об этом рассказать президенту (Мерил Стрип).В начале зимы актеры представили премьеру на красной дорожке. На Netflix фильм выйдет 24 декабря.
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знаменитости, леонардо ди каприо, мерил стрип, netflix, шоу-бизнес
00:47 16.12.2021
 
Режиссер рассказал о смущении Ди Каприо при обнаженной Мерил Стрип

Режиссер рассказал о смущении Ди Каприо при обнаженной Стрип на съемках фильма

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАктер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо был смущен съемкам с обнаженной Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх", рассказал режиссер картины Адам Маккей в интервью The Guardian.
Героиня Стрип на мгновение появляется в кадре обнаженной. По словам режиссера, ей не доставило это никаких неудобств на съемочной площадке, а для Леонардо стало поводом для беспокойства.

"Знаете, для кого это стало проблемой? Для Лео. Он считает Мерил королевской особой в кино… Может быть это не совсем подходящее слово, но особой фигурой в истории. Ему не понравилось видеть ее обнаженной с татуировкой на пояснице. Он мне сказал что-то вроде: "Тебе действительно нужно это снимать?". А я такой: "Да это же не сама Мерил, а ее героиня", – рассказал Маккей.

Режиссер также признался, что в фильме в итоге использовали "двойное тело" для съемки сцены.
В фильме герой Ди Каприо — астроном Рэндалл Минди вместе со своей напарницей-ученой Кейт (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает комету, направляющуюся прямо к Земле. Они решают, что нельзя замалчивать масштаб возможной трагедии и пытаются об этом рассказать президенту (Мерил Стрип).
В начале зимы актеры представили премьеру на красной дорожке. На Netflix фильм выйдет 24 декабря.
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