https://ria.ru/20211216/dikaprio-1763826801.html

Режиссер рассказал о смущении Ди Каприо при обнаженной Мерил Стрип

Режиссер рассказал о смущении Ди Каприо при обнаженной Мерил Стрип - РИА Новости, 16.12.2021

Режиссер рассказал о смущении Ди Каприо при обнаженной Мерил Стрип

Леонардо Ди Каприо был смущен съемкам с обнаженной Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх", рассказал режиссер картины Адам Маккей в интервью The Guardian. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T00:47

2021-12-16T00:47

2021-12-16T00:47

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо был смущен съемкам с обнаженной Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх", рассказал режиссер картины Адам Маккей в интервью The Guardian.Героиня Стрип на мгновение появляется в кадре обнаженной. По словам режиссера, ей не доставило это никаких неудобств на съемочной площадке, а для Леонардо стало поводом для беспокойства.Режиссер также признался, что в фильме в итоге использовали "двойное тело" для съемки сцены.В фильме герой Ди Каприо — астроном Рэндалл Минди вместе со своей напарницей-ученой Кейт (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает комету, направляющуюся прямо к Земле. Они решают, что нельзя замалчивать масштаб возможной трагедии и пытаются об этом рассказать президенту (Мерил Стрип).В начале зимы актеры представили премьеру на красной дорожке. На Netflix фильм выйдет 24 декабря.

https://ria.ru/20211006/dzhillenkhol-1753368234.html

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знаменитости, леонардо ди каприо, мерил стрип, netflix, шоу-бизнес