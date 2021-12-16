Режиссер рассказал о смущении Ди Каприо при обнаженной Мерил Стрип
Режиссер рассказал о смущении Ди Каприо при обнаженной Стрип на съемках фильма
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАктер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо был смущен съемкам с обнаженной Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх", рассказал режиссер картины Адам Маккей в интервью The Guardian.
Героиня Стрип на мгновение появляется в кадре обнаженной. По словам режиссера, ей не доставило это никаких неудобств на съемочной площадке, а для Леонардо стало поводом для беспокойства.
"Знаете, для кого это стало проблемой? Для Лео. Он считает Мерил королевской особой в кино… Может быть это не совсем подходящее слово, но особой фигурой в истории. Ему не понравилось видеть ее обнаженной с татуировкой на пояснице. Он мне сказал что-то вроде: "Тебе действительно нужно это снимать?". А я такой: "Да это же не сама Мерил, а ее героиня", – рассказал Маккей.
Режиссер также признался, что в фильме в итоге использовали "двойное тело" для съемки сцены.
В фильме герой Ди Каприо — астроном Рэндалл Минди вместе со своей напарницей-ученой Кейт (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает комету, направляющуюся прямо к Земле. Они решают, что нельзя замалчивать масштаб возможной трагедии и пытаются об этом рассказать президенту (Мерил Стрип).
В начале зимы актеры представили премьеру на красной дорожке. На Netflix фильм выйдет 24 декабря.