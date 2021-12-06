https://ria.ru/20211206/premiere-1762331578.html

Беременная Лоуренс и Ди Каприо представили в Нью-Йорке свой новый фильм

Беременная Лоуренс и Ди Каприо представили в Нью-Йорке свой новый фильм - РИА Новости, 06.12.2021

Беременная Лоуренс и Ди Каприо представили в Нью-Йорке свой новый фильм

Голливудские актеры Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо представили в Нью-Йорке научно-фантастическую комедию Netflix "Не смотрите наверх", в которой... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:08

2021-12-06T13:08

2021-12-06T13:08

культура

нью-йорк (город)

дженнифер лоуренс

леонардо ди каприо

беременность

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netflix

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Голливудские актеры Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо представили в Нью-Йорке научно-фантастическую комедию Netflix "Не смотрите наверх", в которой исполнили главные роли. Лоуренс впервые вышла в свет после того, как в сентябре стало известно, что она готовится стать мамой. Дженнифер ждет первого ребенка вместе с мужем — директором художественной галереи Куком Марони, которого на премьере не было.На красной ковровой дорожке 31-летняя обладательница премии "Оскар" буквально ослепляла всех своим золотом платье до пола с бахромой, лаконично подчеркивающим ее изменившуюся фигуру. Леонардо Ди Каприо выглядел куда скромнее в строгом приталенном костюме темно-синего цвета. Он, кстати, уже несколько лет поддерживает постоянные отношения с моделью Камиллой Мороне. Возлюбленной актера тоже не было на премьере, но, как в ноябре сообщали инсайдеры, у пары все хорошо и они "ближе, чем когда-либо". Премьеру фильма режиссера Адама Маккея посетили Мерил Стрип, Джона Хилл, Тайлер Перри, рэпер Кид Кади, которые тоже снялись в нем. В ленте также задействованы Кейт Бланшетт и Ариана Гранде, но их на показе почему-то не было. Среди звездных гостей, не занятых в фильме, были замечены Флоренс Пью, Кэтрин Галлахер, Майкл Гандольфини, Билл Най и другие. В фильме герой Ди Каприо — астроном Рэндалл Минди вместе со своей напарницей-ученой Кейт (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает комету, направляющуюся прямо к Земле. Они решают, что нельзя замалчивать масштаб возможной трагедии и пытаются всем об этом рассказать. Увы, надвигающаяся гибель никого не волнует, а Рэндалла и Кейт лишь высмеивают. "Не смотрите наверх" выйдет на Netflix 24 декабря.

https://ria.ru/20211202/shayk-1761819674.html

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нью-йорк (город), дженнифер лоуренс, леонардо ди каприо, беременность, звезды, netflix, шоу-бизнес, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть