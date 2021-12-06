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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211206/premiere-1762331578.html
Беременная Лоуренс и Ди Каприо представили в Нью-Йорке свой новый фильм
Беременная Лоуренс и Ди Каприо представили в Нью-Йорке свой новый фильм - РИА Новости, 06.12.2021
Беременная Лоуренс и Ди Каприо представили в Нью-Йорке свой новый фильм
Голливудские актеры Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо представили в Нью-Йорке научно-фантастическую комедию Netflix "Не смотрите наверх", в которой... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:08
2021-12-06T13:08
культура
нью-йорк (город)
дженнифер лоуренс
леонардо ди каприо
беременность
звезды
netflix
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Голливудские актеры Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо представили в Нью-Йорке научно-фантастическую комедию Netflix "Не смотрите наверх", в которой исполнили главные роли. Лоуренс впервые вышла в свет после того, как в сентябре стало известно, что она готовится стать мамой. Дженнифер ждет первого ребенка вместе с мужем — директором художественной галереи Куком Марони, которого на премьере не было.На красной ковровой дорожке 31-летняя обладательница премии "Оскар" буквально ослепляла всех своим золотом платье до пола с бахромой, лаконично подчеркивающим ее изменившуюся фигуру. Леонардо Ди Каприо выглядел куда скромнее в строгом приталенном костюме темно-синего цвета. Он, кстати, уже несколько лет поддерживает постоянные отношения с моделью Камиллой Мороне. Возлюбленной актера тоже не было на премьере, но, как в ноябре сообщали инсайдеры, у пары все хорошо и они "ближе, чем когда-либо". Премьеру фильма режиссера Адама Маккея посетили Мерил Стрип, Джона Хилл, Тайлер Перри, рэпер Кид Кади, которые тоже снялись в нем. В ленте также задействованы Кейт Бланшетт и Ариана Гранде, но их на показе почему-то не было. Среди звездных гостей, не занятых в фильме, были замечены Флоренс Пью, Кэтрин Галлахер, Майкл Гандольфини, Билл Най и другие. В фильме герой Ди Каприо — астроном Рэндалл Минди вместе со своей напарницей-ученой Кейт (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает комету, направляющуюся прямо к Земле. Они решают, что нельзя замалчивать масштаб возможной трагедии и пытаются всем об этом рассказать. Увы, надвигающаяся гибель никого не волнует, а Рэндалла и Кейт лишь высмеивают. "Не смотрите наверх" выйдет на Netflix 24 декабря.
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нью-йорк (город), дженнифер лоуренс, леонардо ди каприо, беременность, звезды, netflix, шоу-бизнес, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
13:08 06.12.2021
 
Беременная Лоуренс и Ди Каприо представили в Нью-Йорке свой новый фильм

Беременная Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо представили фильм "Не смотрите наверх"

© AFP 2021 / Mike CoppolaДженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо на премьере фильма "Не смотри наверх" в Нью-Йорке
Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо на премьере фильма Не смотри наверх в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / Mike Coppola
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Голливудские актеры Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо представили в Нью-Йорке научно-фантастическую комедию Netflix "Не смотрите наверх", в которой исполнили главные роли.
Лоуренс впервые вышла в свет после того, как в сентябре стало известно, что она готовится стать мамой. Дженнифер ждет первого ребенка вместе с мужем — директором художественной галереи Куком Марони, которого на премьере не было.
На красной ковровой дорожке 31-летняя обладательница премии "Оскар" буквально ослепляла всех своим золотом платье до пола с бахромой, лаконично подчеркивающим ее изменившуюся фигуру.
Леонардо Ди Каприо выглядел куда скромнее в строгом приталенном костюме темно-синего цвета. Он, кстати, уже несколько лет поддерживает постоянные отношения с моделью Камиллой Мороне. Возлюбленной актера тоже не было на премьере, но, как в ноябре сообщали инсайдеры, у пары все хорошо и они "ближе, чем когда-либо".
© AFP 2021 / Mike CoppolaСкотт Стубер, Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип и Джона Хилл на премьере фильма "Не смотри наверх" в Нью-Йорке
Скотт Стубер, Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип и Джона Хилл на премьере фильма Не смотри наверх в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / Mike Coppola
Скотт Стубер, Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип и Джона Хилл на премьере фильма "Не смотри наверх" в Нью-Йорке
Премьеру фильма режиссера Адама Маккея посетили Мерил Стрип, Джона Хилл, Тайлер Перри, рэпер Кид Кади, которые тоже снялись в нем. В ленте также задействованы Кейт Бланшетт и Ариана Гранде, но их на показе почему-то не было.
Среди звездных гостей, не занятых в фильме, были замечены Флоренс Пью, Кэтрин Галлахер, Майкл Гандольфини, Билл Най и другие.
В фильме герой Ди Каприо — астроном Рэндалл Минди вместе со своей напарницей-ученой Кейт (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает комету, направляющуюся прямо к Земле. Они решают, что нельзя замалчивать масштаб возможной трагедии и пытаются всем об этом рассказать. Увы, надвигающаяся гибель никого не волнует, а Рэндалла и Кейт лишь высмеивают.
"Не смотрите наверх" выйдет на Netflix 24 декабря.
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КультураНью-Йорк (город)Дженнифер ЛоуренсЛеонардо Ди КаприобеременностьзвездыNetflixШоу-бизнесНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
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