https://ria.ru/20210909/lourens-1749312773.html

Актриса Дженнифер Лоуренс впервые станет матерью

Актриса Дженнифер Лоуренс впервые станет матерью - РИА Новости, 09.09.2021

Актриса Дженнифер Лоуренс впервые станет матерью

Актриса Дженнифер Лоуренс ждет первенца, сообщает издание People. Отцом ребенка станет директор художественной галереи Кук Марони. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T21:40

2021-09-09T21:40

2021-09-09T21:40

шоубиз

голливуд

дженнифер лоуренс

беременность

актеры

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Актриса Дженнифер Лоуренс ждет первенца, сообщает издание People. Отцом ребенка станет директор художественной галереи Кук Марони.Пара впервые была замечена вместе в июне 2018 года, а уже в следующем году они поженились. На свадьбе присутствовало около 150 гостей, в том числе знаменитости Адель, Крис Дженнер и Эмма Стоун.Ранее в интервью актриса отмечала, что для нее честь выйти замуж за Кука.Дженнифер Лоуренс известна по ролям в проектах "Люди Икс" и "Голодные игры". Недавно она была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

https://ria.ru/20210909/treyler-1749237726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

голливуд, дженнифер лоуренс, беременность, актеры