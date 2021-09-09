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Актриса Дженнифер Лоуренс впервые станет матерью
Актриса Дженнифер Лоуренс впервые станет матерью - РИА Новости, 09.09.2021
Актриса Дженнифер Лоуренс впервые станет матерью
Актриса Дженнифер Лоуренс ждет первенца, сообщает издание People. Отцом ребенка станет директор художественной галереи Кук Марони. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:40
2021-09-09T21:40
2021-09-09T21:40
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беременность
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Актриса Дженнифер Лоуренс ждет первенца, сообщает издание People. Отцом ребенка станет директор художественной галереи Кук Марони.Пара впервые была замечена вместе в июне 2018 года, а уже в следующем году они поженились. На свадьбе присутствовало около 150 гостей, в том числе знаменитости Адель, Крис Дженнер и Эмма Стоун.Ранее в интервью актриса отмечала, что для нее честь выйти замуж за Кука.Дженнифер Лоуренс известна по ролям в проектах "Люди Икс" и "Голодные игры". Недавно она была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.
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голливуд, дженнифер лоуренс, беременность, актеры