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Шоубиз
https://ria.ru/20210909/lourens-1749312773.html
Актриса Дженнифер Лоуренс впервые станет матерью
Актриса Дженнифер Лоуренс впервые станет матерью - РИА Новости, 09.09.2021
Актриса Дженнифер Лоуренс впервые станет матерью
Актриса Дженнифер Лоуренс ждет первенца, сообщает издание People. Отцом ребенка станет директор художественной галереи Кук Марони. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:40
2021-09-09T21:40
шоубиз
голливуд
дженнифер лоуренс
беременность
актеры
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Актриса Дженнифер Лоуренс ждет первенца, сообщает издание People. Отцом ребенка станет директор художественной галереи Кук Марони.Пара впервые была замечена вместе в июне 2018 года, а уже в следующем году они поженились. На свадьбе присутствовало около 150 гостей, в том числе знаменитости Адель, Крис Дженнер и Эмма Стоун.Ранее в интервью актриса отмечала, что для нее честь выйти замуж за Кука.Дженнифер Лоуренс известна по ролям в проектах "Люди Икс" и "Голодные игры". Недавно она была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.
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голливуд, дженнифер лоуренс, беременность, актеры
21:40 09.09.2021
 

Актриса Дженнифер Лоуренс впервые станет матерью

© AFP 2021 / Kyle Grillot Актриса Дженнифер Лоуренс перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Актриса Дженнифер Лоуренс перед церемонией вручения премии Оскар-2018 - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / Kyle Grillot 
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Актриса Дженнифер Лоуренс ждет первенца, сообщает издание People. Отцом ребенка станет директор художественной галереи Кук Марони.
Пара впервые была замечена вместе в июне 2018 года, а уже в следующем году они поженились. На свадьбе присутствовало около 150 гостей, в том числе знаменитости Адель, Крис Дженнер и Эмма Стоун.
Ранее в интервью актриса отмечала, что для нее честь выйти замуж за Кука.

"Он – тот самый. Я знаю, это звучит очень глупо, но так оно и есть. Он – величайший человек, которого я знаю. Для меня честь стать Марони", – сказала звезда.

Дженнифер Лоуренс известна по ролям в проектах "Люди Икс" и "Голодные игры". Недавно она была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.
Кадр из трейлера к фильму Не смотри вверх
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Ди Каприо и Лоуренс спасают мир в трейлере комедии "Не смотри вверх"
 
ШоубизГолливудДженнифер Лоуренсбеременностьактеры
 
 
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