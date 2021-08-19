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Шоубиз
https://ria.ru/20210819/gollivud-1746369338.html
От Крейга до Паттинсона: стали известны самые "дорогие" актеры Голливуда
От Крейга до Паттинсона: стали известны самые "дорогие" актеры Голливуда - РИА Новости, 19.08.2021
От Крейга до Паттинсона: стали известны самые "дорогие" актеры Голливуда
Издание Variety опубликовало список актеров Голливуда с самыми высокими зарплатами. В рейтинг вошли 17 звезд, среди которых Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:03
2021-08-19T17:09
шоубиз
голливуд
дэниел крейг
дженнифер лоуренс
уилл смит
netflix
знаменитости
новости культуры
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Издание Variety опубликовало список актеров Голливуда с самыми высокими зарплатами. В рейтинг вошли 17 звезд, среди которых Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и другие.Список возглавил Дэниел Крейг: актер обогатился сразу на 100 миллионов долларов благодаря тому, что Netflix приобрел права на два сиквела фильма "Достать ножи" 2019 года.Variety отмечает, что раньше заработок актеров зависел от кассовых сборов в кинотеатрах. С приходом популярности стриминговых сервисов порядок оплаты изменился: теперь актеры договариваются о более высоких авансовых платежах.На втором месте расположился Дуэйн "Скала" Джонсон с проектом Red One для Amazon. Актер получит за него 50 миллионов долларов. Третье место занял Уилл Смит с гонораром в 40 миллионов долларов за проект "Король Ричард".Среди актрис наиболее высокооплачиваемыми звездами стали Дженнифер Лоуренс и Джулия Робертс. Они получают за фильм по 25 миллионов долларов.Ранее Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства, несмотря на столь высокие заработки.
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голливуд, дэниел крейг, дженнифер лоуренс, уилл смит, netflix, знаменитости, новости культуры
17:03 19.08.2021 (обновлено: 17:09 19.08.2021)
 

От Крейга до Паттинсона: стали известны самые "дорогие" актеры Голливуда

© Фото : Lionsgate Movies 2019 Дэниэл Крейг в трейлере фильма "Достать ножи"
Дэниэл Крейг в трейлере фильма Достать ножи - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Lionsgate Movies 2019
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Издание Variety опубликовало список актеров Голливуда с самыми высокими зарплатами. В рейтинг вошли 17 звезд, среди которых Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и другие.
Список возглавил Дэниел Крейг: актер обогатился сразу на 100 миллионов долларов благодаря тому, что Netflix приобрел права на два сиквела фильма "Достать ножи" 2019 года.
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Достать ножи"
Кадр из фильма Достать ножи
© Централ Партнершип
Кадр из фильма "Достать ножи"
Variety отмечает, что раньше заработок актеров зависел от кассовых сборов в кинотеатрах. С приходом популярности стриминговых сервисов порядок оплаты изменился: теперь актеры договариваются о более высоких авансовых платежах.
На втором месте расположился Дуэйн "Скала" Джонсон с проектом Red One для Amazon. Актер получит за него 50 миллионов долларов. Третье место занял Уилл Смит с гонораром в 40 миллионов долларов за проект "Король Ричард".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАмериканский актер Уилл Смит во время интервью в президентском зале агентства РИА Новости
Американский актер Уилл Смит во время интервью в президентском зале агентства РИА Новости - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Американский актер Уилл Смит во время интервью в президентском зале агентства РИА Новости
Среди актрис наиболее высокооплачиваемыми звездами стали Дженнифер Лоуренс и Джулия Робертс. Они получают за фильм по 25 миллионов долларов.
Ранее Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства, несмотря на столь высокие заработки.
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ШоубизГолливудДэниел КрейгДженнифер ЛоуренсУилл СмитNetflixЗнаменитостиНовости культуры
 
 
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