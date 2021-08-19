https://ria.ru/20210819/gollivud-1746369338.html

От Крейга до Паттинсона: стали известны самые "дорогие" актеры Голливуда

От Крейга до Паттинсона: стали известны самые "дорогие" актеры Голливуда - РИА Новости, 19.08.2021

От Крейга до Паттинсона: стали известны самые "дорогие" актеры Голливуда

Издание Variety опубликовало список актеров Голливуда с самыми высокими зарплатами. В рейтинг вошли 17 звезд, среди которых Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:03

2021-08-19T17:03

2021-08-19T17:09

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голливуд

дэниел крейг

дженнифер лоуренс

уилл смит

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новости культуры

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Издание Variety опубликовало список актеров Голливуда с самыми высокими зарплатами. В рейтинг вошли 17 звезд, среди которых Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и другие.Список возглавил Дэниел Крейг: актер обогатился сразу на 100 миллионов долларов благодаря тому, что Netflix приобрел права на два сиквела фильма "Достать ножи" 2019 года.Variety отмечает, что раньше заработок актеров зависел от кассовых сборов в кинотеатрах. С приходом популярности стриминговых сервисов порядок оплаты изменился: теперь актеры договариваются о более высоких авансовых платежах.На втором месте расположился Дуэйн "Скала" Джонсон с проектом Red One для Amazon. Актер получит за него 50 миллионов долларов. Третье место занял Уилл Смит с гонораром в 40 миллионов долларов за проект "Король Ричард".Среди актрис наиболее высокооплачиваемыми звездами стали Дженнифер Лоуренс и Джулия Робертс. Они получают за фильм по 25 миллионов долларов.Ранее Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства, несмотря на столь высокие заработки.

https://ria.ru/20210629/jamesbond-1738929188.html

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голливуд, дэниел крейг, дженнифер лоуренс, уилл смит, netflix, знаменитости, новости культуры