https://ria.ru/20210818/kreyg-1746247694.html

Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства

Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства - РИА Новости, 18.08.2021

Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства

Актер Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства, сообщает Daily Mail со ссылкой на Candis Magazine. Состояние звезды оценивают в 160 миллионов... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T20:49

2021-08-18T20:49

2021-08-18T20:49

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актер Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства, сообщает Daily Mail со ссылкой на Candis Magazine. Состояние звезды оценивают в 160 миллионов долларов.У звезды двое детей от разных жен. Старшая дочь родилась в браке с актрисой Фионой Лоудон, а младшая появилась на свет в 2018 году от Рэйчел Уайз.Крейг запомнился зрителям по роли Джеймса Бонда в серии фильмов про Агента 007. Первый фильм "Казино "Рояль" с актером в главной роли вышел в 2006 году. Последним проектом бондианы для Крейга стала картина "Не время умирать".Другим высокодоходным проектом актера стал фильм "Достать ножи". Первую часть зрители увидели в 2019 году, также запланированы еще два сиквела. За участие в них звезде заплатят 100 миллионов долларов.

https://ria.ru/20201008/craig-1578578103.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, дэниел крейг, джеймс бонд, знаменитости, кино и сериалы, новости культуры, стиль жизни