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Шоубиз
https://ria.ru/20210818/kreyg-1746247694.html
Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства
Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства - РИА Новости, 18.08.2021
Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства
Актер Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства, сообщает Daily Mail со ссылкой на Candis Magazine. Состояние звезды оценивают в 160 миллионов... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:49
2021-08-18T20:49
шоубиз
дети
дэниел крейг
джеймс бонд
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кино и сериалы
новости культуры
стиль жизни
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актер Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства, сообщает Daily Mail со ссылкой на Candis Magazine. Состояние звезды оценивают в 160 миллионов долларов.У звезды двое детей от разных жен. Старшая дочь родилась в браке с актрисой Фионой Лоудон, а младшая появилась на свет в 2018 году от Рэйчел Уайз.Крейг запомнился зрителям по роли Джеймса Бонда в серии фильмов про Агента 007. Первый фильм "Казино "Рояль" с актером в главной роли вышел в 2006 году. Последним проектом бондианы для Крейга стала картина "Не время умирать".Другим высокодоходным проектом актера стал фильм "Достать ножи". Первую часть зрители увидели в 2019 году, также запланированы еще два сиквела. За участие в них звезде заплатят 100 миллионов долларов.
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дети, дэниел крейг, джеймс бонд, знаменитости, кино и сериалы, новости культуры, стиль жизни
20:49 18.08.2021
 

Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства

© United Artists Corporation / MGM / Columbia Pictures (2006)Кадр из фильма "Казино Рояль"
Кадр из фильма Казино Рояль
© United Artists Corporation / MGM / Columbia Pictures (2006)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актер Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства, сообщает Daily Mail со ссылкой на Candis Magazine. Состояние звезды оценивают в 160 миллионов долларов.

"Я бы не хотел оставлять большие суммы следующему поколению. Я нахожу идею наследства безвкусной. Моя философия такова: я или потрачу их, или отдам на благотворительность", – сказал актер.

У звезды двое детей от разных жен. Старшая дочь родилась в браке с актрисой Фионой Лоудон, а младшая появилась на свет в 2018 году от Рэйчел Уайз.
Крейг запомнился зрителям по роли Джеймса Бонда в серии фильмов про Агента 007. Первый фильм "Казино "Рояль" с актером в главной роли вышел в 2006 году. Последним проектом бондианы для Крейга стала картина "Не время умирать".
© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)Кадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма Не время умирать
© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)
Кадр из фильма "Не время умирать"
Другим высокодоходным проектом актера стал фильм "Достать ножи". Первую часть зрители увидели в 2019 году, также запланированы еще два сиквела. За участие в них звезде заплатят 100 миллионов долларов.
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ШоубизДетиДэниел КрейгДжеймс БондЗнаменитостиКино и сериалыНовости культурыСтиль жизни
 
 
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