Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства
© United Artists Corporation / MGM / Columbia Pictures (2006)Кадр из фильма "Казино Рояль"
© United Artists Corporation / MGM / Columbia Pictures (2006)
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актер Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства, сообщает Daily Mail со ссылкой на Candis Magazine. Состояние звезды оценивают в 160 миллионов долларов.
"Я бы не хотел оставлять большие суммы следующему поколению. Я нахожу идею наследства безвкусной. Моя философия такова: я или потрачу их, или отдам на благотворительность", – сказал актер.
У звезды двое детей от разных жен. Старшая дочь родилась в браке с актрисой Фионой Лоудон, а младшая появилась на свет в 2018 году от Рэйчел Уайз.
Крейг запомнился зрителям по роли Джеймса Бонда в серии фильмов про Агента 007. Первый фильм "Казино "Рояль" с актером в главной роли вышел в 2006 году. Последним проектом бондианы для Крейга стала картина "Не время умирать".
© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)Кадр из фильма "Не время умирать"
© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)
Кадр из фильма "Не время умирать"
Другим высокодоходным проектом актера стал фильм "Достать ножи". Первую часть зрители увидели в 2019 году, также запланированы еще два сиквела. За участие в них звезде заплатят 100 миллионов долларов.
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