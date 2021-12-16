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https://ria.ru/20211216/blogery-1763988560.html
Сенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДД
Сенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДД - РИА Новости, 16.12.2021
Сенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДД
У видеоблогеров и других автовладельцев-рецидивистов, регулярно нарушающих ПДД и являющихся источником повышенной общественной опасности, необходимо... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:18
2021-12-16T10:27
авто
общество
совет федерации рф
александр башкин
эдвард бил (блогер)
саид губденский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. У видеоблогеров и других автовладельцев-рецидивистов, регулярно нарушающих ПДД и являющихся источником повышенной общественной опасности, необходимо конфисковывать машины, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин."Видимо, действительно необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию, и если водитель - собственник автомобиля, при этом являющийся источником повышенной опасности для окружающих, то автомобиль надо конфисковывать. Конечно, при условии многократных правонарушений, при условии, что он представляет серьезную общественную опасность. Но раз не помогают уговоры, не помогают штрафы, не страшит угроза собственной жизни и жизни и безопасности окружающих - значит, такому человеку рано владеть автомобилем и его надо конфисковывать", - сказал сенатор. Он напомнил, что за последнее время произошёл целый ряд резонансных ДТП с участием видеоблогеров, серьезно нарушивших законы и ПДД."Их опасное поведение уже становится предметом отдельного беспокойства, так как они угрожают все большему числу окружающих. Поэтому это уже предмет отдельного разговора", - отметил Башкин.Он подчеркнул, что в ряде отраслей действующего законодательства уже существует конфискация предмета, с помощью которого было совершено преступление, в частности, это распространяется на оружие браконьеров. При этом, сказал Башкин, конфискация может иметь серьезный воспитательный эффект, поскольку, "к сожалению, многие к имуществу и деньгам относятся бережнее, чем и к собственной жизни, и к безопасности окружающих"."Блогеры зачастую являются людьми, которые в погоне за "хайпом", за популярностью совершают невообразимые поступки, угрожая не только своей, но и чужой безопасности. К сожалению, чем опасней их выходки, тем больше они привлекают внимания зрителей", - констатировал парламентарий.Он также указал, что такие серьёзные меры, как конфискация автомобиля, необходимо применять лишь к закоренелым рецидивистам. "Ужесточать наказание надо, но при этом должна вестись и серьезная разъяснительная, социальная работа. Только синергия наказания и разъяснения, убеждения может иметь максимальный эффект", - убежден Башкин.В среду прокуратура Московской области сообщила, что блогер Михаил Литвин прокатился на автомобиле марки BMW по торговому центру в Одинцовском городском округе. По ее данным, Литвин был лишен водительских прав в мае, экзамен на их получение обратно не сдавал.В ноябре на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три машины, за рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский. Он погиб, его пассажир скончался в больнице.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер Эдвард Бил, известный провокационными пранками и опасной ездой на московских улицах, попал в аварию на Садовом кольце. Его спортивный автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.
https://ria.ru/20211215/bloger-1763781850.html
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авто, общество, совет федерации рф, александр башкин, эдвард бил (блогер), саид губденский
10:18 16.12.2021 (обновлено: 10:27 16.12.2021)
 
Сенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДД

Сенатор Башкин предложил забирать машины у блогеров-хулиганов, регулярно нарушающих ПДД

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. У видеоблогеров и других автовладельцев-рецидивистов, регулярно нарушающих ПДД и являющихся источником повышенной общественной опасности, необходимо конфисковывать машины, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
"Видимо, действительно необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию, и если водитель - собственник автомобиля, при этом являющийся источником повышенной опасности для окружающих, то автомобиль надо конфисковывать. Конечно, при условии многократных правонарушений, при условии, что он представляет серьезную общественную опасность. Но раз не помогают уговоры, не помогают штрафы, не страшит угроза собственной жизни и жизни и безопасности окружающих - значит, такому человеку рано владеть автомобилем и его надо конфисковывать", - сказал сенатор.
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Он напомнил, что за последнее время произошёл целый ряд резонансных ДТП с участием видеоблогеров, серьезно нарушивших законы и ПДД.
"Их опасное поведение уже становится предметом отдельного беспокойства, так как они угрожают все большему числу окружающих. Поэтому это уже предмет отдельного разговора", - отметил Башкин.
Он подчеркнул, что в ряде отраслей действующего законодательства уже существует конфискация предмета, с помощью которого было совершено преступление, в частности, это распространяется на оружие браконьеров. При этом, сказал Башкин, конфискация может иметь серьезный воспитательный эффект, поскольку, "к сожалению, многие к имуществу и деньгам относятся бережнее, чем и к собственной жизни, и к безопасности окружающих".
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"Блогеры зачастую являются людьми, которые в погоне за "хайпом", за популярностью совершают невообразимые поступки, угрожая не только своей, но и чужой безопасности. К сожалению, чем опасней их выходки, тем больше они привлекают внимания зрителей", - констатировал парламентарий.
Он также указал, что такие серьёзные меры, как конфискация автомобиля, необходимо применять лишь к закоренелым рецидивистам. "Ужесточать наказание надо, но при этом должна вестись и серьезная разъяснительная, социальная работа. Только синергия наказания и разъяснения, убеждения может иметь максимальный эффект", - убежден Башкин.
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В среду прокуратура Московской области сообщила, что блогер Михаил Литвин прокатился на автомобиле марки BMW по торговому центру в Одинцовском городском округе. По ее данным, Литвин был лишен водительских прав в мае, экзамен на их получение обратно не сдавал.
В ноябре на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три машины, за рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский. Он погиб, его пассажир скончался в больнице.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер Эдвард Бил, известный провокационными пранками и опасной ездой на московских улицах, попал в аварию на Садовом кольце. Его спортивный автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.
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