https://ria.ru/20211216/bil-1764038389.html

Кассация отменила приговор блогеру Билу

Кассация отменила приговор блогеру Билу - РИА Новости, 16.12.2021

Кассация отменила приговор блогеру Билу

Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) и отправил дело о ДТП на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости его РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:31

2021-12-16T13:31

2021-12-16T13:43

эдвард бил (блогер)

происшествия

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) и отправил дело о ДТП на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин."Приговор Эдварду Билу был отменён в кассации, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд (Пресненский – ред.), поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким", - сказал собеседник агентства.В июле суд приговорил блогера за крупное ДТП в центре столицы к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Однако прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Приговором суда блогеру два года нельзя без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать.

https://ria.ru/20210703/blogery-1739761444.html

https://ria.ru/20210601/shtrafy-1734988143.html

москва

садовое кольцо (москва)

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эдвард бил (блогер), происшествия, москва, садовое кольцо (москва)