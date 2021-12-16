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Кассация отменила приговор блогеру Билу
Кассация отменила приговор блогеру Билу - РИА Новости, 16.12.2021
Кассация отменила приговор блогеру Билу
Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) и отправил дело о ДТП на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости его РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:31
2021-12-16T13:43
эдвард бил (блогер)
происшествия
москва
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) и отправил дело о ДТП на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин."Приговор Эдварду Билу был отменён в кассации, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд (Пресненский – ред.), поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким", - сказал собеседник агентства.В июле суд приговорил блогера за крупное ДТП в центре столицы к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Однако прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Приговором суда блогеру два года нельзя без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать.
https://ria.ru/20210703/blogery-1739761444.html
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москва
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эдвард бил (блогер), происшествия, москва, садовое кольцо (москва)
13:31 16.12.2021 (обновлено: 13:43 16.12.2021)
 
Кассация отменила приговор блогеру Билу

Кассация отправила на новое рассмотрение дело о ДТП с участием блогера Била

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения
Видеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) и отправил дело о ДТП на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
"Приговор Эдварду Билу был отменён в кассации, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд (Пресненский – ред.), поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким", - сказал собеседник агентства.
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В июле суд приговорил блогера за крупное ДТП в центре столицы к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Однако прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Приговором суда блогеру два года нельзя без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать.
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