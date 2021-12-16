13:31 16.12.2021 (обновлено: 13:43 16.12.2021)
Кассация отменила приговор блогеру Билу
Кассация отправила на новое рассмотрение дело о ДТП с участием блогера Била
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) и отправил дело о ДТП на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
"Приговор Эдварду Билу был отменён в кассации, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд (Пресненский – ред.), поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким", - сказал собеседник агентства.
В июле суд приговорил блогера за крупное ДТП в центре столицы к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Однако прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Приговором суда блогеру два года нельзя без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать.