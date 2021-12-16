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Шоубиз
https://ria.ru/20211216/basta-1764107581.html
Экс-продюсер Басты получил три года колонии
Экс-продюсер Басты получил три года колонии - РИА Новости, 16.12.2021
Экс-продюсер Басты получил три года колонии
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывшего продюсера Басты, сооснователя клуба и лейбла звукозаписи "Газгольдер" Евгения Антимония за... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:45
2021-12-16T18:45
шоубиз
шоу-бизнес
баста (василий вакуленко)
знаменитости
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывшего продюсера Басты, сооснователя клуба и лейбла звукозаписи "Газгольдер" Евгения Антимония за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Уточняется, что продюсера после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда. Ему вменялась часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).По данным "Московского комсомольца", Антимоний продал своей же фирме права на товарный знак "Кружка" за 100 тысяч рублей, в то время как реальная его стоимость составляла около 150 миллионов рублей.Ранее организатора концерта Басты в Ереване оштрафовали за нарушение антиковидных мер.
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шоу-бизнес, баста (василий вакуленко), знаменитости
18:45 16.12.2021
 
Экс-продюсер Басты получил три года колонии

Экс-продюсер Басты Евгений Антимоний получил три года колонии

© Gazgolder/YoutubeЕвгений Антимоний
Евгений Антимоний
© Gazgolder/Youtube
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывшего продюсера Басты, сооснователя клуба и лейбла звукозаписи "Газгольдер" Евгения Антимония за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Антимонию назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – сказали в пресс-службе.

Уточняется, что продюсера после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда. Ему вменялась часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
По данным "Московского комсомольца", Антимоний продал своей же фирме права на товарный знак "Кружка" за 100 тысяч рублей, в то время как реальная его стоимость составляла около 150 миллионов рублей.
Ранее организатора концерта Басты в Ереване оштрафовали за нарушение антиковидных мер.
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