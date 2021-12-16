https://ria.ru/20211216/basta-1764107581.html
Экс-продюсер Басты получил три года колонии
Экс-продюсер Басты получил три года колонии - РИА Новости, 16.12.2021
Экс-продюсер Басты получил три года колонии
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывшего продюсера Басты, сооснователя клуба и лейбла звукозаписи "Газгольдер" Евгения Антимония за... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:45
2021-12-16T18:45
2021-12-16T18:45
шоубиз
шоу-бизнес
баста (василий вакуленко)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764109673_84:0:1974:1063_1920x0_80_0_0_3a3fae35a9753e9f6640a4aa7b5c8d58.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывшего продюсера Басты, сооснователя клуба и лейбла звукозаписи "Газгольдер" Евгения Антимония за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Уточняется, что продюсера после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда. Ему вменялась часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).По данным "Московского комсомольца", Антимоний продал своей же фирме права на товарный знак "Кружка" за 100 тысяч рублей, в то время как реальная его стоимость составляла около 150 миллионов рублей.Ранее организатора концерта Басты в Ереване оштрафовали за нарушение антиковидных мер.
https://ria.ru/20211210/morgenshtern-1763070664.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764109673_321:0:1738:1063_1920x0_80_0_0_9db0deffbb3f747084d1d8a6039c6d4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, баста (василий вакуленко), знаменитости
Экс-продюсер Басты получил три года колонии
Экс-продюсер Басты Евгений Антимоний получил три года колонии
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывшего продюсера Басты, сооснователя клуба и лейбла звукозаписи "Газгольдер" Евгения Антимония за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Антимонию назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – сказали в пресс-службе.
Уточняется, что продюсера после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда. Ему вменялась часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
По данным "Московского комсомольца", Антимоний продал своей же фирме права на товарный знак "Кружка" за 100 тысяч рублей, в то время как реальная его стоимость составляла около 150 миллионов рублей.
Ранее организатора концерта Басты в Ереване оштрафовали
за нарушение антиковидных мер.