https://ria.ru/20211216/basta-1764107581.html

Экс-продюсер Басты получил три года колонии

Экс-продюсер Басты получил три года колонии - РИА Новости, 16.12.2021

Экс-продюсер Басты получил три года колонии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывшего продюсера Басты, сооснователя клуба и лейбла звукозаписи "Газгольдер" Евгения Антимония за... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:45

2021-12-16T18:45

2021-12-16T18:45

шоубиз

шоу-бизнес

баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывшего продюсера Басты, сооснователя клуба и лейбла звукозаписи "Газгольдер" Евгения Антимония за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Уточняется, что продюсера после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда. Ему вменялась часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).По данным "Московского комсомольца", Антимоний продал своей же фирме права на товарный знак "Кружка" за 100 тысяч рублей, в то время как реальная его стоимость составляла около 150 миллионов рублей.Ранее организатора концерта Басты в Ереване оштрафовали за нарушение антиковидных мер.

https://ria.ru/20211210/morgenshtern-1763070664.html

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шоу-бизнес, баста (василий вакуленко), знаменитости