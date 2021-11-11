https://ria.ru/20211111/erevan-1758565732.html
Организатора концерта Басты в Ереване оштрафовали за нарушение ограничений
Организатора концерта Басты в Ереване оштрафовали за нарушение ограничений - РИА Новости, 11.11.2021
Организатора концерта Басты в Ереване оштрафовали за нарушение ограничений
Компания, организовавшая в Ереване концерт российского музыканта Басты (Василия Вакуленко), оштрафована за нарушение противоэпидемических мероприятий, сообщили... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:53
2021-11-11T13:53
2021-11-11T13:53
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ереван
баста (василий вакуленко)
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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Компания, организовавшая в Ереване концерт российского музыканта Басты (Василия Вакуленко), оштрафована за нарушение противоэпидемических мероприятий, сообщили в инспекционном органе здравоохранения и труда Армении."Во время концерта российского музыканта Басты 17 сентября 2021 года в спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна организатор мероприятия, ООО "СОЛАРТ", не обеспечил соблюдение противоэпидемических правил и санитарных норм", - говорится в сообщении на странице инспекционного органа в Facebook.В частности, отмечается, что зрители были без масок, не была обеспечена социальная дистанция."Инспекционный орган здравоохранения и труда возбудил административное производство, было решено наложить на директора ООО "СОЛАРТ", допустившего нарушение, административное взыскание в виде штрафа в стократном размере минимальной зарплаты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211026/sochi-1756266102.html
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в мире, армения, ереван, баста (василий вакуленко), коронавирус covid-19
Организатора концерта Басты в Ереване оштрафовали за нарушение ограничений
Организатора концерта Басты в Ереване оштрафовали за нарушение антиковидных мер