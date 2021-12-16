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США преподали Москве и Пекину урок
США преподали Москве и Пекину урок - РИА Новости, 16.12.2021
США преподали Москве и Пекину урок
Отношения России и Китая превосходят союзнический уровень — об этом заявил Си Цзиньпин на состоявшихся вчера переговорах с Владимиром Путиным. Хотя встреча... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T08:00
2021-12-16T07:58
авторы
сша
китай
владимир путин
джо байден
си цзиньпин
джордж буш (младший)
россия
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Отношения России и Китая превосходят союзнический уровень — об этом заявил Си Цзиньпин на состоявшихся вчера переговорах с Владимиром Путиным. Хотя встреча прошла в формате видеоконференции, ее считают за полноценную — именно поэтому китайский лидер подчеркнул, что это уже 37-я личная встреча двух лидеров с 2013 года (то есть с того времени, как Си возглавил Китай).Если бы не коронавирус, счет бы давно уже шел на пятый десяток, ведь последний раз Си и Путин пожимали друг другу руки в ноябре 2019-го, а до этого встречались по нескольку раз в год. Впрочем, уже совсем скоро два лидера увидятся очно: в начале февраля Путин прилетит в Пекин. И на переговоры, и на церемонию открытия Олимпиады, которую на дипломатическом уровне бойкотируют США и другие англосаксонские страны. А ведь именно летняя пекинская Олимпиада 2008 года стала теми единственными зарубежными Играми, на открытие которых приехал президент США. И не только Джордж Буш — младший, но и большая часть американской элиты тогда еще считала, что Китай согласится на вторые роли в деле глобализации, а Россия будет неприятной, но региональной державой и, самое главное, отношения в треугольнике Москва — Вашингтон — Пекин будут формироваться в первую очередь под американским влиянием. Но спустя 13 лет мы видим совершенно другую картину мира, чем та, что была в головах американских стратегов.Нет, Россия и Китай не заключили официальный военно-политический союз, но их отношения действительно стали превосходить союзнические, если понимать под ними те, что существуют внутри западного блока. Потому что последние базируются на (разной степени) зависимости младших партнеров от старшего, англосаксонского, а в отношениях России и Китая важнейшую роль играют равноправие и общий интерес. Причем интерес как национальный (укрепление собственной страны и ее позиций в мире), так и глобальный — выстраивание нового миропорядка, новой системы, создающейся на руинах атлантического проекта.Именно для того, чтобы руины не стали буквальными, то есть крах несостоявшейся (но не желающей признавать этого) англосаксонской гегемонии не повлек за собой глобальный хаос, не навредил Китаю и России, и нужна крепкая русско-китайская связка. Так что стратегический выбор Москвы и Пекина в пользу дальнейшего сближения не просто понятен: он неизбежен. Никакие внешние силы не могут повлиять на отношения двух стран, и хотя уже давно это понятно, сейчас было нелишним еще раз подчеркнуть. Причем не только заявлениями о необходимости создания независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем, на которую не смогли бы влиять третьи страны, хотя и это само по себе важнейшая веха.Именно поэтому Си Цзиньпин начал беседу с высокой оценки действий Путина, который решительно выступает против попыток посеять рознь между нашими странами. Действительно, Путин недавно напомнил о том, что "некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином", подчеркнув, что Китай и Россия будут реагировать на такие попытки расширением партнерства и координацией шагов на международной арене. То есть чем больше вы пытаетесь нас рассорить, тем слаженнее мы будем действовать. Кстати, эта реплика Путина прозвучала через пару дней после видеосаммита Си и Байдена, а неделю назад прошла и видеовстреча Байдена с Путиным. Игра американцев не является секретом ни для кого: Вашингтон все еще надеется повернуть время вспять, раздуть огонь российско-китайских противоречий, чтобы ослабить союз Москвы и Пекина.У России и Китая как двух великих соседних держав, естественно, есть и конкуренция, и спорные вопросы в тех или иных сферах и регионах, но Путин и Си прекрасно понимают, что нельзя давать американцам даже шанса играть на разногласиях, нельзя позволять им пытаться превратить трещинки в разломы. Ведь то, что объединяет Россию и Китай, несопоставимо больше и важнее для обеих стран всего того, что реально и потенциально может их разделить. Ставки высоки как никогда, а повторить ошибку 1960-х годов Москва и Пекин не имеют права.Тогда мы сами разрушили наши союзнические отношения, а уже в 70-е на этом стали играть американцы. Если бы не ссора начала 60-х, не только удачнее могла сложиться судьба КНР (например, не было бы "культурной революции") и СССР — вся мировая история могла пойти другим путем.Да, история не терпит сослагательного наклонения, но она дает возможность учиться на своих ошибках. Россия и Китай хорошо выучили уроки новейшей истории наших отношений и теперь могут наблюдать за суетой атлантических игроков. Которые недоумевают — как же так, еще десять лет назад все казалось таким понятным и в принципе решаемым: Россия уже не глобальный игрок (даже Путину советовали не возвращаться в Кремль), Китай рано или поздно согласится на роль младшего партнера в "Большой двойке", а русско-китайский альянс не сможет быть устойчивым, потому что между Москвой и Пекином слишком много противоречий и они не доверяют друг другу. Куда же все это подевалось?Проигравшему всегда сложно признать свое поражение, тем более когда оно еще не зафиксировано, а длится во времени. Процесс падения США (атлантического проекта) измеряется не годами, а десятилетиями, и пока еще у них есть много способов давления на Китай и Россию, включая такие провокационные, как Тайвань и Украина. Но стратегически атлантисты уже проиграли — и это понимают не только в Москве и Пекине. Русские и китайцы просто активнее других приближают этот миг и называют вещи своими именами.
https://ria.ru/20211215/vmeshatelstvo-1763851650.html
https://ria.ru/20211215/sovbez-1763841981.html
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Петр Акопов
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авторы, сша, китай, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, джордж буш (младший), россия
08:00 16.12.2021
 

США преподали Москве и Пекину урок

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / POOL
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Отношения России и Китая превосходят союзнический уровень — об этом заявил Си Цзиньпин на состоявшихся вчера переговорах с Владимиром Путиным. Хотя встреча прошла в формате видеоконференции, ее считают за полноценную — именно поэтому китайский лидер подчеркнул, что это уже 37-я личная встреча двух лидеров с 2013 года (то есть с того времени, как Си возглавил Китай).
Если бы не коронавирус, счет бы давно уже шел на пятый десяток, ведь последний раз Си и Путин пожимали друг другу руки в ноябре 2019-го, а до этого встречались по нескольку раз в год. Впрочем, уже совсем скоро два лидера увидятся очно: в начале февраля Путин прилетит в Пекин. И на переговоры, и на церемонию открытия Олимпиады, которую на дипломатическом уровне бойкотируют США и другие англосаксонские страны. А ведь именно летняя пекинская Олимпиада 2008 года стала теми единственными зарубежными Играми, на открытие которых приехал президент США. И не только Джордж Буш — младший, но и большая часть американской элиты тогда еще считала, что Китай согласится на вторые роли в деле глобализации, а Россия будет неприятной, но региональной державой и, самое главное, отношения в треугольнике Москва — Вашингтон — Пекин будут формироваться в первую очередь под американским влиянием. Но спустя 13 лет мы видим совершенно другую картину мира, чем та, что была в головах американских стратегов.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. 2012 год - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 14:53
Си Цзиньпин заявил о вмешательстве стран в дела Китая и России
Нет, Россия и Китай не заключили официальный военно-политический союз, но их отношения действительно стали превосходить союзнические, если понимать под ними те, что существуют внутри западного блока. Потому что последние базируются на (разной степени) зависимости младших партнеров от старшего, англосаксонского, а в отношениях России и Китая важнейшую роль играют равноправие и общий интерес. Причем интерес как национальный (укрепление собственной страны и ее позиций в мире), так и глобальный — выстраивание нового миропорядка, новой системы, создающейся на руинах атлантического проекта.
Именно для того, чтобы руины не стали буквальными, то есть крах несостоявшейся (но не желающей признавать этого) англосаксонской гегемонии не повлек за собой глобальный хаос, не навредил Китаю и России, и нужна крепкая русско-китайская связка. Так что стратегический выбор Москвы и Пекина в пользу дальнейшего сближения не просто понятен: он неизбежен. Никакие внешние силы не могут повлиять на отношения двух стран, и хотя уже давно это понятно, сейчас было нелишним еще раз подчеркнуть. Причем не только заявлениями о необходимости создания независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем, на которую не смогли бы влиять третьи страны, хотя и это само по себе важнейшая веха.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 14:19
Путин и Си Цзиньпин обсудили идею подготовки саммита "пятерки" Совбеза ООН
Именно поэтому Си Цзиньпин начал беседу с высокой оценки действий Путина, который решительно выступает против попыток посеять рознь между нашими странами. Действительно, Путин недавно напомнил о том, что "некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином", подчеркнув, что Китай и Россия будут реагировать на такие попытки расширением партнерства и координацией шагов на международной арене. То есть чем больше вы пытаетесь нас рассорить, тем слаженнее мы будем действовать. Кстати, эта реплика Путина прозвучала через пару дней после видеосаммита Си и Байдена, а неделю назад прошла и видеовстреча Байдена с Путиным. Игра американцев не является секретом ни для кого: Вашингтон все еще надеется повернуть время вспять, раздуть огонь российско-китайских противоречий, чтобы ослабить союз Москвы и Пекина.
У России и Китая как двух великих соседних держав, естественно, есть и конкуренция, и спорные вопросы в тех или иных сферах и регионах, но Путин и Си прекрасно понимают, что нельзя давать американцам даже шанса играть на разногласиях, нельзя позволять им пытаться превратить трещинки в разломы. Ведь то, что объединяет Россию и Китай, несопоставимо больше и важнее для обеих стран всего того, что реально и потенциально может их разделить. Ставки высоки как никогда, а повторить ошибку 1960-х годов Москва и Пекин не имеют права.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 14:45
NYT: у США может быть много союзников, но у России есть Китай
Тогда мы сами разрушили наши союзнические отношения, а уже в 70-е на этом стали играть американцы. Если бы не ссора начала 60-х, не только удачнее могла сложиться судьба КНР (например, не было бы "культурной революции") и СССР — вся мировая история могла пойти другим путем.
Да, история не терпит сослагательного наклонения, но она дает возможность учиться на своих ошибках. Россия и Китай хорошо выучили уроки новейшей истории наших отношений и теперь могут наблюдать за суетой атлантических игроков. Которые недоумевают — как же так, еще десять лет назад все казалось таким понятным и в принципе решаемым: Россия уже не глобальный игрок (даже Путину советовали не возвращаться в Кремль), Китай рано или поздно согласится на роль младшего партнера в "Большой двойке", а русско-китайский альянс не сможет быть устойчивым, потому что между Москвой и Пекином слишком много противоречий и они не доверяют друг другу. Куда же все это подевалось?
Генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 17:47Сказано в эфире
Политолог: США пытаются рассорить Россию и Китай
Проигравшему всегда сложно признать свое поражение, тем более когда оно еще не зафиксировано, а длится во времени. Процесс падения США (атлантического проекта) измеряется не годами, а десятилетиями, и пока еще у них есть много способов давления на Китай и Россию, включая такие провокационные, как Тайвань и Украина. Но стратегически атлантисты уже проиграли — и это понимают не только в Москве и Пекине. Русские и китайцы просто активнее других приближают этот миг и называют вещи своими именами.
 
АвторыСШАКитайВладимир ПутинДжо БайденСи ЦзиньпинДжордж Буш (младший)Россия
 
 
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