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Почти треть россиян не употребляют алкоголь, показал опрос
Почти треть россиян не употребляют алкоголь, показал опрос - РИА Новости, 16.12.2021
Почти треть россиян не употребляют алкоголь, показал опрос
Почти треть россиян (31%) говорят, что не употребляют алкоголь, принимают горячительные напитки хотя бы иногда 69%, свидетельствует опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:28
2021-12-16T11:33
общество
вциом
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Почти треть россиян (31%) говорят, что не употребляют алкоголь, принимают горячительные напитки хотя бы иногда 69%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.Согласно данным исследования, две трети опрошенных (69%) употребляют алкогольные напитки хотя бы иногда, 31% наоборот не употребляют его. О проблеме с нелегальным алкоголем хорошо знают 37%, что-то слышали - 51%, впервые слышат - 12%.Чаще всего, по мнению 79% респондентов, нелегально изготовляют и продают водку, коньяк (36%), виски (18%), вино и шампанское (16%).При этом определить нелегальный товар могут только 27% респондентов, 63% полагают, что не смогут это сделать.В среднем, по мнению россиян, доля нелегального алкоголя на российском рынке составляет 37%, а 42% затруднились ответить на этот вопрос.Только 15% россиян считают, что качество нелегального алкоголя не хуже, чем качество алкоголя легального, 68% не согласны с этим утверждением. Однако абсолютное большинство граждан (91%) согласны с тем, что нелегальный алкоголь опасен для жизни, лишь 5% так не думают.Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 11 декабря по заказу международной ассоциации "Антиконтрафакт". В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20211210/alkogol-1763054740.html
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общество, вциом, россия
11:28 16.12.2021 (обновлено: 11:33 16.12.2021)
 
Почти треть россиян не употребляют алкоголь, показал опрос

Опрос ВЦИОМ: почти треть россиян не употребляют алкоголь

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДегустация
Дегустация - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Почти треть россиян (31%) говорят, что не употребляют алкоголь, принимают горячительные напитки хотя бы иногда 69%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Согласно данным исследования, две трети опрошенных (69%) употребляют алкогольные напитки хотя бы иногда, 31% наоборот не употребляют его. О проблеме с нелегальным алкоголем хорошо знают 37%, что-то слышали - 51%, впервые слышат - 12%.
Чаще всего, по мнению 79% респондентов, нелегально изготовляют и продают водку, коньяк (36%), виски (18%), вино и шампанское (16%).
При этом определить нелегальный товар могут только 27% респондентов, 63% полагают, что не смогут это сделать.
В среднем, по мнению россиян, доля нелегального алкоголя на российском рынке составляет 37%, а 42% затруднились ответить на этот вопрос.
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Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 11 декабря по заказу международной ассоциации "Антиконтрафакт". В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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