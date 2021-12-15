День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует портреты, нарисованные московскими художниками на акции в память журналистов, погибших в "горячих точках"
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.
В последние годы в России день памяти журналистов отмечается 15 декабря.
В 2020 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), в мире было убито 32 журналиста, 65 журналистов пропали без вести, 274 были заключены в тюрьму. В 2021 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов, в мире было убито 24 журналиста.
Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества.
В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников.
В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа. Редакции российских СМИ учредили немало конкурсов и наград, среди которых Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина и премия "Камертон" имени Анны Политковской, присуждаемая за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников