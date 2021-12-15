https://ria.ru/20211215/zelenskiy-1763957894.html

Зеленский заявил о готовности Киева к любому формату переговоров с Россией

Зеленский заявил о готовности Киева к любому формату переговоров с Россией - РИА Новости, 16.12.2021

Зеленский заявил о готовности Киева к любому формату переговоров с Россией

Киев может участвовать в любом формате переговоров с Москвой, в этом могла бы помочь ситуация вокруг газопровода "Северный поток — 2", заявил президент Украины... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-15T22:49

2021-12-15T22:49

2021-12-16T00:42

в мире

армения

азербайджан

ильхам алиев

владимир зеленский

никол пашинян

ситуация в днр и лнр

россия

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КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Киев может участвовать в любом формате переговоров с Москвой, в этом могла бы помочь ситуация вокруг газопровода "Северный поток — 2", заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Брюсселе, трансляцию вел телеканал "Рада".Он отметил, что во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем обсуждал вопрос санкций против "Северного потока — 2". По словам украинского лидера, для Киева это "вопрос безопасности", а также "инструмент для разговора с Россией" — "серьезнейший" и "очень справедливый".Президент также выступил с утверждением, что "Украина готова к любому формату переговоров с Россией".Зеленский упомянул прошедшую накануне встречу лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. В Баку заявили, что хотят открыть границы, стороны также подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги. По словам украинского президента, "когда-то так будет" между Москвой и Киевом.Отношения двух стран ухудшились в том числе на фоне гражданского противостояния в Донбассе. Украинские власти и не раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Российская сторона отвергает все обвинения, подчеркивая, что не участвует во внутриукраинском конфликте.При этом Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".В свою очередь, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где также возросло число западных инструкторов, указывали в МИД. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица — это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.

https://ria.ru/20211215/nato-1763877970.html

https://ria.ru/20211215/katastrofa-1763763571.html

армения

азербайджан

россия

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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, владимир зеленский, никол пашинян, ситуация в днр и лнр, россия, нато, северный поток — 2