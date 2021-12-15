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Совфед одобрил закон о публичной региональной власти
Совфед одобрил закон о публичной региональной власти - РИА Новости, 15.12.2021
Совфед одобрил закон о публичной региональной власти
Совет Федерации одобрил в среду на заседании резонансный закон об организации публичной власти в субъектах России. Документ, в частности, запрещает... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:19
2021-12-15T11:22
политика
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании резонансный закон об организации публичной власти в субъектах России. Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесён председателем конституционного комитета Совфеда Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.Документ определяет принципы деятельности органов власти регионов.Согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.Согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Новый закон исключает эту норму.Также документ предусматривает, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Кроме этого, региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.Закон сохраняет запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта федерации.
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политика, совет федерации рф, россия
11:19 15.12.2021 (обновлено: 11:22 15.12.2021)
 
Совфед одобрил закон о публичной региональной власти

Совфед одобрил закон, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании резонансный закон об организации публичной власти в субъектах России. Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.
Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесён председателем конституционного комитета Совфеда Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
Документ определяет принципы деятельности органов власти регионов.
Согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.
Согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Новый закон исключает эту норму.
Также документ предусматривает, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Кроме этого, региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.
Закон сохраняет запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта федерации.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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