https://ria.ru/20211215/yuar-1763805994.html

Суд в ЮАР обязал экс-президента Зуму вернуться в тюрьму

Суд в ЮАР обязал экс-президента Зуму вернуться в тюрьму - РИА Новости, 15.12.2021

Суд в ЮАР обязал экс-президента Зуму вернуться в тюрьму

Суд в ЮАР постановил, что осужденный за неуважение к суду экс-президент Джейкоб Зума, который был ранее условно-досрочно освобожден, должен вернуться в тюрьму,... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:44

2021-12-15T11:44

2021-12-15T11:58

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юар

гаутенг

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джейкоб зума

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Суд в ЮАР постановил, что осужденный за неуважение к суду экс-президент Джейкоб Зума, который был ранее условно-досрочно освобожден, должен вернуться в тюрьму, сообщил местный телеканал SABC News.В сентябре министерство исправительных учреждений (DCS) ЮАР сообщило, что 79-летний Зума освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья."Высший суд в Претории распорядился вернуть бывшего президента ЮАР Джейкоба Зуму в тюрьму после постановления, что решение... о досрочном освобождении по состоянию здоровья было незаконным", - говорится в сообщении телеканала.Зума начал отбывать тюремный срок в начале июля. Согласно приговору, экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.После заключения Зумы в тюрьму в ЮАР вспыхнули беспорядки. Для их подавления в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. В ходе беспорядков не менее 337 человек погибли.

https://ria.ru/20210717/yuar-1741576487.html

https://ria.ru/20180215/1514653931.html

юар

гаутенг

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в мире, юар, гаутенг, квазулу-натал, джейкоб зума