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Суд в ЮАР обязал экс-президента Зуму вернуться в тюрьму
Суд в ЮАР обязал экс-президента Зуму вернуться в тюрьму - РИА Новости, 15.12.2021
Суд в ЮАР обязал экс-президента Зуму вернуться в тюрьму
Суд в ЮАР постановил, что осужденный за неуважение к суду экс-президент Джейкоб Зума, который был ранее условно-досрочно освобожден, должен вернуться в тюрьму,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:44
2021-12-15T11:58
в мире
юар
гаутенг
квазулу-натал
джейкоб зума
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Суд в ЮАР постановил, что осужденный за неуважение к суду экс-президент Джейкоб Зума, который был ранее условно-досрочно освобожден, должен вернуться в тюрьму, сообщил местный телеканал SABC News.В сентябре министерство исправительных учреждений (DCS) ЮАР сообщило, что 79-летний Зума освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья."Высший суд в Претории распорядился вернуть бывшего президента ЮАР Джейкоба Зуму в тюрьму после постановления, что решение... о досрочном освобождении по состоянию здоровья было незаконным", - говорится в сообщении телеканала.Зума начал отбывать тюремный срок в начале июля. Согласно приговору, экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.После заключения Зумы в тюрьму в ЮАР вспыхнули беспорядки. Для их подавления в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. В ходе беспорядков не менее 337 человек погибли.
https://ria.ru/20210717/yuar-1741576487.html
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в мире, юар, гаутенг, квазулу-натал, джейкоб зума
11:44 15.12.2021 (обновлено: 11:58 15.12.2021)
 
Суд в ЮАР обязал экс-президента Зуму вернуться в тюрьму

Экс-президента ЮАР Зуму, ранее освобожденного по УДО, обязали вернуться в тюрьму

© AP Photo / Themba HadebeПрезидент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время обращения к нации в Претории, Южная Африка. 14 февраля 2018
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время обращения к нации в Претории, Южная Африка. 14 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Themba Hadebe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Суд в ЮАР постановил, что осужденный за неуважение к суду экс-президент Джейкоб Зума, который был ранее условно-досрочно освобожден, должен вернуться в тюрьму, сообщил местный телеканал SABC News.
В сентябре министерство исправительных учреждений (DCS) ЮАР сообщило, что 79-летний Зума освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья.
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"Высший суд в Претории распорядился вернуть бывшего президента ЮАР Джейкоба Зуму в тюрьму после постановления, что решение... о досрочном освобождении по состоянию здоровья было незаконным", - говорится в сообщении телеканала.
Зума начал отбывать тюремный срок в начале июля. Согласно приговору, экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.
После заключения Зумы в тюрьму в ЮАР вспыхнули беспорядки. Для их подавления в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. В ходе беспорядков не менее 337 человек погибли.
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.02.2018
15 февраля 2018, 05:35
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В миреЮАРГаутенгКвазулу-НаталДжейкоб Зума
 
 
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