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В Совфеде заявили о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году
В Совфеде заявили о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2021
В Совфеде заявили о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила ежегодный доклад, в котором говорится о стремлении западных стран сменить власть в РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:58
2021-12-15T12:27
политика
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила ежегодный доклад, в котором говорится о стремлении западных стран сменить власть в России.В документе отмечается, что попытки вмешательства в выборы в Госдуму, которые состоялись в этом году, преследовали и более долгосрочные цели — например, повлиять на президентские выборы 2024-го.В докладе указывается, что Запад пытается сделать Россию более удобной для внешнего управления."Само это управление задумывалось не в интересах безопасности и процветания народов России, а как способ сдерживания Российской Федерации, ее максимального ослабления", — отмечают авторы.Сегодня документ представят сенаторам.В ноябре конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Комментируя эту инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные действия говорят о страхе США перед Россией. Он предостерег другие страны от попыток вмешаться в выборный процесс.Ранее в ЦИК также сообщили, что во время последней избирательной кампании зафиксировали 25 хакерских атак из-за рубежа.
https://ria.ru/20211119/vybory-1759771327.html
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политика, совет федерации рф, россия
09:58 15.12.2021 (обновлено: 12:27 15.12.2021)
 
В Совфеде заявили о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году

Доклад комиссии Совфеда: Запад попытается изменить власть в России на выборах 2024 года

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила ежегодный доклад, в котором говорится о стремлении западных стран сменить власть в России.
В документе отмечается, что попытки вмешательства в выборы в Госдуму, которые состоялись в этом году, преследовали и более долгосрочные цели — например, повлиять на президентские выборы 2024-го.
В докладе указывается, что Запад пытается сделать Россию более удобной для внешнего управления.
"Само это управление задумывалось не в интересах безопасности и процветания народов России, а как способ сдерживания Российской Федерации, ее максимального ослабления", — отмечают авторы.
Сегодня документ представят сенаторам.
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Ранее в ЦИК также сообщили, что во время последней избирательной кампании зафиксировали 25 хакерских атак из-за рубежа.
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