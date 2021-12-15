https://ria.ru/20211215/vybory-1763782997.html

В Совфеде заявили о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году

В Совфеде заявили о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2021

В Совфеде заявили о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила ежегодный доклад, в котором говорится о стремлении западных стран сменить власть в РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:58

2021-12-15T09:58

2021-12-15T12:27

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила ежегодный доклад, в котором говорится о стремлении западных стран сменить власть в России.В документе отмечается, что попытки вмешательства в выборы в Госдуму, которые состоялись в этом году, преследовали и более долгосрочные цели — например, повлиять на президентские выборы 2024-го.В докладе указывается, что Запад пытается сделать Россию более удобной для внешнего управления."Само это управление задумывалось не в интересах безопасности и процветания народов России, а как способ сдерживания Российской Федерации, ее максимального ослабления", — отмечают авторы.Сегодня документ представят сенаторам.В ноябре конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Комментируя эту инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные действия говорят о страхе США перед Россией. Он предостерег другие страны от попыток вмешаться в выборный процесс.Ранее в ЦИК также сообщили, что во время последней избирательной кампании зафиксировали 25 хакерских атак из-за рубежа.

https://ria.ru/20211119/vybory-1759771327.html

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политика, совет федерации рф, россия