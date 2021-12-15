https://ria.ru/20211215/vybory-1763782997.html
В Совфеде заявили о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году
В Совфеде заявили о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2021
В Совфеде заявили о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила ежегодный доклад, в котором говорится о стремлении западных стран сменить власть в РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:58
2021-12-15T09:58
2021-12-15T12:27
политика
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753324391_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_7158998ba3a02625e030f101a195cc48.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила ежегодный доклад, в котором говорится о стремлении западных стран сменить власть в России.В документе отмечается, что попытки вмешательства в выборы в Госдуму, которые состоялись в этом году, преследовали и более долгосрочные цели — например, повлиять на президентские выборы 2024-го.В докладе указывается, что Запад пытается сделать Россию более удобной для внешнего управления."Само это управление задумывалось не в интересах безопасности и процветания народов России, а как способ сдерживания Российской Федерации, ее максимального ослабления", — отмечают авторы.Сегодня документ представят сенаторам.В ноябре конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Комментируя эту инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные действия говорят о страхе США перед Россией. Он предостерег другие страны от попыток вмешаться в выборный процесс.Ранее в ЦИК также сообщили, что во время последней избирательной кампании зафиксировали 25 хакерских атак из-за рубежа.
https://ria.ru/20211119/vybory-1759771327.html
https://ria.ru/20211215/navalnyy-1763772611.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753324391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7158135e8c7a88a58a7cb230fb909ae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, россия
09:58 15.12.2021 (обновлено: 12:27 15.12.2021)
В Совфеде заявили о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году
Доклад комиссии Совфеда: Запад попытается изменить власть в России на выборах 2024 года
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Комиссия Совета Федерации
по защите государственного суверенитета подготовила ежегодный доклад, в котором говорится о стремлении западных стран сменить власть в России.
В документе отмечается, что попытки вмешательства в выборы в Госдуму, которые состоялись в этом году, преследовали и более долгосрочные цели — например, повлиять на президентские выборы 2024-го.
В докладе указывается, что Запад пытается сделать Россию более удобной для внешнего управления.
"Само это управление задумывалось не в интересах безопасности и процветания народов России, а как способ сдерживания Российской Федерации, ее максимального ослабления", — отмечают авторы.
Сегодня документ представят сенаторам.
В ноябре конгрессмены Стив Коэн
и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина
главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Комментируя эту инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные действия говорят о страхе США перед Россией. Он предостерег другие страны от попыток вмешаться в выборный процесс.
Ранее в ЦИК также сообщили, что во время последней избирательной кампании зафиксировали 25 хакерских атак из-за рубежа.