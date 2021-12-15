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В МИД оценили заявление США о возможной отправке военных в Восточную Европу
В МИД оценили заявление США о возможной отправке военных в Восточную Европу - РИА Новости, 15.12.2021
В МИД оценили заявление США о возможной отправке военных в Восточную Европу
Заявление Белого дома о том, что США изучают возможность отправить военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины является... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:52
2021-12-15T08:56
безопасность
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заявление Белого дома о том, что США изучают возможность отправить военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины является провокационным сигналом, вместо этого США следует сфокусироваться на предложении РФ об обсуждении гарантий безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом изучает отправку военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины."Это провокационные сигналы. Непонятно, зачем администрация США это делает, вместо того, чтобы углубленно, сфокусировано заняться альтернативным путём реального укрепления безопасности, предлагаемого Россией в форме упомянутых гарантий", - сказал Рябков.Президент России Владимир Путин ранее информировал американского коллегу Джо Байдена о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отмечал, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. В понедельник во время телефонного разговора Путин указывал премьеру Британии Борису Джонсону на активное военное "освоение" территории Украины странами НАТО, что угрожает безопасности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нагнетание информационной напряжённости вокруг войск России делается с целью ее дальнейшей демонизации и позиционирования как некой стороны потенциального агрессора.В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта "Карибского кризиса", но на новой военно-технической базе, последствия таких шагов трудно предсказуемы. По его словам, пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам США, разочаровывает. Рябков считает, что США "странным образом" зациклились на теме якобы "российского вторжения" на Украину, его нет и быть не может, при этом Вашингтон не имеет ни морального, ни политического права ставить вопрос, что Россия делает на своей территории.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ также отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211215/bayden-1763716137.html
https://ria.ru/20211215/ukraina-1763740267.html
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безопасность, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сергей рябков
08:52 15.12.2021 (обновлено: 08:56 15.12.2021)
 
В МИД оценили заявление США о возможной отправке военных в Восточную Европу

Замглавы МИД Рябков назвал заявление США о возможной отправке военных в Европу провокацией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заявление Белого дома о том, что США изучают возможность отправить военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины является провокационным сигналом, вместо этого США следует сфокусироваться на предложении РФ об обсуждении гарантий безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом изучает отправку военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины.
"Это провокационные сигналы. Непонятно, зачем администрация США это делает, вместо того, чтобы углубленно, сфокусировано заняться альтернативным путём реального укрепления безопасности, предлагаемого Россией в форме упомянутых гарантий", - сказал Рябков.
Президент России Владимир Путин ранее информировал американского коллегу Джо Байдена о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отмечал, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. В понедельник во время телефонного разговора Путин указывал премьеру Британии Борису Джонсону на активное военное "освоение" территории Украины странами НАТО, что угрожает безопасности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нагнетание информационной напряжённости вокруг войск России делается с целью ее дальнейшей демонизации и позиционирования как некой стороны потенциального агрессора.
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В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта "Карибского кризиса", но на новой военно-технической базе, последствия таких шагов трудно предсказуемы. По его словам, пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам США, разочаровывает. Рябков считает, что США "странным образом" зациклились на теме якобы "российского вторжения" на Украину, его нет и быть не может, при этом Вашингтон не имеет ни морального, ни политического права ставить вопрос, что Россия делает на своей территории.
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ также отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
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