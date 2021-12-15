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Украинский генерал заявил о незащищенности границы с Белоруссией
Украинский генерал заявил о незащищенности границы с Белоруссией - РИА Новости, 15.12.2021
Украинский генерал заявил о незащищенности границы с Белоруссией
Экс-замкомандующего Силами спецопераций в Донбассе, украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что на границе Украины с Белоруссией практически не осталось... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:39
2021-12-15T18:39
в мире
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ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Экс-замкомандующего Силами спецопераций в Донбассе, украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что на границе Украины с Белоруссией практически не осталось войск, поскольку большая их часть сосредоточена в Донбассе, по его словам, этим могут воспользоваться Москва и Минск."От Чернигова до Луцка (граница с Белоруссией – ред.), простите, пустота. Кто эту пустоту заполнит? Враг безнаказанно сможет действовать и пешком, не напрягаясь, дойти до самой Винницы и разрушать порядок и покой нашей страны", - Заявил Кривонос в эфире радио "НВ". Он также сообщил, что Москва и Минск располагают большими группами спецназа, который может использоваться для захвата украинской территории.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761576988.html
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в мире, украина, белоруссия, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
18:39 15.12.2021
 
Украинский генерал заявил о незащищенности границы с Белоруссией

Украинский генерал Кривонос: на границе с Белоруссией пустота, Россия легко сможет войти

© Фото : Операция объединенных силТактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины
Тактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Операция объединенных сил
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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Экс-замкомандующего Силами спецопераций в Донбассе, украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что на границе Украины с Белоруссией практически не осталось войск, поскольку большая их часть сосредоточена в Донбассе, по его словам, этим могут воспользоваться Москва и Минск.
"От Чернигова до Луцка (граница с Белоруссией – ред.), простите, пустота. Кто эту пустоту заполнит? Враг безнаказанно сможет действовать и пешком, не напрягаясь, дойти до самой Винницы и разрушать порядок и покой нашей страны", - Заявил Кривонос в эфире радио "НВ". Он также сообщил, что Москва и Минск располагают большими группами спецназа, который может использоваться для захвата украинской территории.
Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 09:06
Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 02:25
На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
 
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