https://ria.ru/20211215/ukraina-1763924226.html

Украинский генерал заявил о незащищенности границы с Белоруссией

Украинский генерал заявил о незащищенности границы с Белоруссией - РИА Новости, 15.12.2021

Украинский генерал заявил о незащищенности границы с Белоруссией

Экс-замкомандующего Силами спецопераций в Донбассе, украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что на границе Украины с Белоруссией практически не осталось... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:39

2021-12-15T18:39

2021-12-15T18:39

в мире

украина

белоруссия

ситуация на украине

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603944078_171:219:1281:843_1920x0_80_0_0_d25c0766f49714d7abf93521155205a1.jpg

КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Экс-замкомандующего Силами спецопераций в Донбассе, украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что на границе Украины с Белоруссией практически не осталось войск, поскольку большая их часть сосредоточена в Донбассе, по его словам, этим могут воспользоваться Москва и Минск."От Чернигова до Луцка (граница с Белоруссией – ред.), простите, пустота. Кто эту пустоту заполнит? Враг безнаказанно сможет действовать и пешком, не напрягаясь, дойти до самой Винницы и разрушать порядок и покой нашей страны", - Заявил Кривонос в эфире радио "НВ". Он также сообщил, что Москва и Минск располагают большими группами спецназа, который может использоваться для захвата украинской территории.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761576988.html

https://ria.ru/20211203/voyna-1761941556.html

украина

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия