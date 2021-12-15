https://ria.ru/20211215/ukraina-1763883316.html
МИД сравнил закон Украины о двойном гражданстве с апартеидом
МИД сравнил закон Украины о двойном гражданстве с апартеидом - РИА Новости, 15.12.2021
МИД сравнил закон Украины о двойном гражданстве с апартеидом
Законопроект Украины о двойном гражданстве - проявление худших практик апартеида, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:22
2021-12-15T16:22
2021-12-15T16:36
украина
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россия
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владимир зеленский
мария захарова
обсе
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Законопроект Украины о двойном гражданстве - проявление худших практик апартеида, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве для представителей украинской диаспоры. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект не будет касаться гражданства РФ."В истории 20 века есть такое понятие, как апартеид. Ведь этот закон - это худшие практики сегрегации, апартеида, это же уродство. Как возможно, чтобы к этому вернулось политическое руководство европейского государства, члена ОБСЕ, страны, которая постоянно ассоциирует себя с ЕС?" - сказала Захарова, комментируя законопроект.Она также задается вопросом, как международное сообщество допустило подобное явление в государстве, которое ассоциирует себя с западным сообществом.По ее словам, Москва внимательно следит за законодательными инициативами украинских властей - особенно теми, которые касаются российских соотечественников.На данный момент, согласно законодательству Украины, граждане страны не могут иметь паспорт другого государства. Ранее на Украине неоднократно поднимали вопрос о возможности иметь второе гражданство всех государств, кроме России.
https://ria.ru/20211201/grazhdanstvo-1761624151.html
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украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, москва, владимир зеленский, мария захарова, обсе, давид арахамия
16:22 15.12.2021 (обновлено: 16:36 15.12.2021)
МИД сравнил закон Украины о двойном гражданстве с апартеидом
В МИД России назвали законопроект Украины о двойном гражданстве худшей практикой апартеида