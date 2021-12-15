https://ria.ru/20211215/trek-1763694017.html
Автор хита "Горький вкус" выпустил новый трек
Автор хита "Горький вкус" выпустил новый трек - РИА Новости, 15.12.2021
Автор хита "Горький вкус" выпустил новый трек
Музыкант Султан Лагучев, известный, как автор хита "Горький вкус", представил в Сети новый трек "Любовь хулигана". РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T00:45
2021-12-15T00:45
2021-12-15T00:45
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Музыкант Султан Лагучев, известный, как автор хита "Горький вкус", представил в Сети новый трек "Любовь хулигана".В композиции исполнитель поет о непростых отношениях между девушкой и парнем, занимающимся криминальными делами. Все это приносит подруге хулигана сплошные переживания и страдания. Мелодичную песню о любви можно послушать на многих цифровых площадках. Повторит ли новый трек Лагучева успех "Горького вкуса", пока трудно сказать. Но в комментариях многие поклонники написали, что он обязательно попадет на верхушки хит-парадов. Ранее YouTube назвал клип Султана Лагучева на "Горький вкус" самым популярным роликом среди российских пользователей музыкальных клипов этого года. Начинающий музыкант обошел Моргенштерна, Светлану Лободу, Клаву Коку и других.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, youtube, клава кока
Автор хита "Горький вкус" выпустил новый трек
Автор хита "Горький вкус" выпустил новый трек "Любовь хулигана"
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Музыкант Султан Лагучев, известный, как автор хита "Горький вкус", представил в Сети новый трек "Любовь хулигана".
В композиции исполнитель поет о непростых отношениях между девушкой и парнем, занимающимся криминальными делами. Все это приносит подруге хулигана сплошные переживания и страдания.
Мелодичную песню о любви можно послушать на многих цифровых площадках.
Повторит ли новый трек Лагучева успех "Горького вкуса", пока трудно сказать. Но в комментариях многие поклонники написали, что он обязательно попадет на верхушки хит-парадов.
Ранее YouTube назвал
клип Султана Лагучева на "Горький вкус" самым популярным роликом среди российских пользователей музыкальных клипов этого года. Начинающий музыкант обошел Моргенштерна, Светлану Лободу, Клаву Коку и других.