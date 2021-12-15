Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211215/trek-1763694017.html
Автор хита "Горький вкус" выпустил новый трек
Автор хита "Горький вкус" выпустил новый трек - РИА Новости, 15.12.2021
Автор хита "Горький вкус" выпустил новый трек
Музыкант Султан Лагучев, известный, как автор хита "Горький вкус", представил в Сети новый трек "Любовь хулигана". РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T00:45
2021-12-15T00:45
культура
новости культуры
музыка
youtube
клава кока
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761617213_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_32b83e99edfeaa1153e4cb314ae4deb2.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Музыкант Султан Лагучев, известный, как автор хита "Горький вкус", представил в Сети новый трек "Любовь хулигана".В композиции исполнитель поет о непростых отношениях между девушкой и парнем, занимающимся криминальными делами. Все это приносит подруге хулигана сплошные переживания и страдания. Мелодичную песню о любви можно послушать на многих цифровых площадках. Повторит ли новый трек Лагучева успех "Горького вкуса", пока трудно сказать. Но в комментариях многие поклонники написали, что он обязательно попадет на верхушки хит-парадов. Ранее YouTube назвал клип Султана Лагучева на "Горький вкус" самым популярным роликом среди российских пользователей музыкальных клипов этого года. Начинающий музыкант обошел Моргенштерна, Светлану Лободу, Клаву Коку и других.
https://ria.ru/20211211/trek-1763179293.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761617213_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_c6b7ba8ce89de044324977057d9cb445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музыка, youtube, клава кока
00:45 15.12.2021
 
Автор хита "Горький вкус" выпустил новый трек

Автор хита "Горький вкус" выпустил новый трек "Любовь хулигана"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Музыкант Султан Лагучев, известный, как автор хита "Горький вкус", представил в Сети новый трек "Любовь хулигана".
В композиции исполнитель поет о непростых отношениях между девушкой и парнем, занимающимся криминальными делами. Все это приносит подруге хулигана сплошные переживания и страдания.
Мелодичную песню о любви можно послушать на многих цифровых площадках.
Повторит ли новый трек Лагучева успех "Горького вкуса", пока трудно сказать. Но в комментариях многие поклонники написали, что он обязательно попадет на верхушки хит-парадов.
Ранее YouTube назвал клип Султана Лагучева на "Горький вкус" самым популярным роликом среди российских пользователей музыкальных клипов этого года. Начинающий музыкант обошел Моргенштерна, Светлану Лободу, Клаву Коку и других.
Артем Умрихин и певица Ханна - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 01:38Культура
Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti
 
КультураНовости культурыМузыкаYouTubeКлава Кока
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действием
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действиемЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады