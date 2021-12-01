https://ria.ru/20211201/youtube-1761615159.html

YouTube назвал самые популярные у россиян музыкальные клипы 2021 года

YouTube назвал самые популярные у россиян музыкальные клипы 2021 года - РИА Новости, 01.12.2021

YouTube назвал самые популярные у россиян музыкальные клипы 2021 года

YouTube представил традиционный рейтинг самых популярных среди российских пользователей музыкальных клипов этого года, сообщили в пресс-службе видеохостинга. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:05

2021-12-01T15:05

2021-12-01T15:05

культура

youtube

новости культуры

михаил галустян

светлана лобода

музыка

моргенштерн (алишер моргенштерн)

клава кока

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. YouTube представил традиционный рейтинг самых популярных среди российских пользователей музыкальных клипов этого года, сообщили в пресс-службе видеохостинга. Первое место в нем занял ролик Султана Лагучева на песню "Горький вкус". В клипе артист поднимает тему расставания с любимой девушкой и рассказывает, как тяжело переживает разлуку.Вторая позиция у Алишера Моргенштерна и его видео на трек "Дуло". В топ-лист также попали еще две работы рэпера: "Show" (седьмая строчка) и "Aristocrat" (девятая строчка)."Бронзу" заработал Михаил Галустян, выступающий под псевдонимом Супер Жорик. В рейтинге он оказался с веселым анимационным клипом на песню "Чао! Чао!" В списке главных музыкальных видео года также включили Светлану Лободу ("Родной"), Slava Marlow ("Ты горишь как огонь"), Хабиба ("Грустинка") и Клаву Коку ("Пьяную домой").

https://ria.ru/20211124/billboard-1760537025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

youtube, новости культуры, михаил галустян, светлана лобода, музыка, моргенштерн (алишер моргенштерн), клава кока