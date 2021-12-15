https://ria.ru/20211215/tailand-1763849540.html
Россия заняла третье место по турпотоку в Таиланд
Россия заняла третье место по турпотоку в Таиланд - РИА Новости, 15.12.2021
Россия заняла третье место по турпотоку в Таиланд
По результатам ноября и первой половины декабря Россия находится на третьем месте среди 10 стран-лидеров по турпотоку в Таиланд, заявила в среду на брифинге в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:19
2021-12-15T16:19
2021-12-15T16:19
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БАНГКОК, 15 дек – РИА Новости. По результатам ноября и первой половины декабря Россия находится на третьем месте среди 10 стран-лидеров по турпотоку в Таиланд, заявила в среду на брифинге в Доме правительства в Бангкоке начальник отдела анализа информации и новостей департамента информации МИД Таиланда Маратхи Налита Андамо."За первые две недели декабря, с 1 по 14 число, в Таиланд въехали 103 263 международных путешественника, 88 985 человек по программе Test&Go, 11 542 человека по программе "туристических песочниц", и 2736, прошедших по прибытии карантин", — сообщила она, отметив, что за первые две недели декабря в страну прибыло больше отдыхающих, чем за весь ноябрь.Приезжают в основном из 10 стран. "На первом месте Германия, на втором – Великобритания, на третьем – Россия, затем ОАЭ, США, Франция, Швеция, Израиль, Южная Корея и Нидерланды", — уточнила представитель МИД.По ее словам, с 1 ноября 2021 года, первого дня использования приложения Thailand Pass, через которое оформляется разрешение на въезд, было принято в обработку 544 487 заявок со всего мира.Власти утверждают, что никаких новых ограничений в период с середины декабря, во время и в первый период после празднования Нового года вводить пока не планируется. И это несмотря на распространение в мире нового омикрон-штамма. Однако чиновники будут регулярно оценивать эпидемиологическую ситуацию и корректировать решения.
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таиланд, оаэ, германия, франция, великобритания, новости - туризм, туристы, мид таиланда, туризм, россия, рейтинг, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Россия заняла третье место по турпотоку в Таиланд
По итогам последних 1,5 месяцев Россия вышла на третье место по числу туристов в Таиланде
БАНГКОК, 15 дек – РИА Новости. По результатам ноября и первой половины декабря Россия находится на третьем месте среди 10 стран-лидеров по турпотоку в Таиланд, заявила в среду на брифинге в Доме правительства в Бангкоке начальник отдела анализа информации и новостей департамента информации МИД Таиланда Маратхи Налита Андамо.
"За первые две недели декабря, с 1 по 14 число, в Таиланд въехали 103 263 международных путешественника, 88 985 человек по программе Test&Go, 11 542 человека по программе "туристических песочниц", и 2736, прошедших по прибытии карантин", — сообщила она, отметив, что за первые две недели декабря в страну прибыло больше отдыхающих, чем за весь ноябрь.
Приезжают в основном из 10 стран. "На первом месте Германия, на втором – Великобритания, на третьем – Россия, затем ОАЭ, США, Франция, Швеция, Израиль, Южная Корея и Нидерланды", — уточнила представитель МИД.
По ее словам, с 1 ноября 2021 года, первого дня использования приложения Thailand Pass, через которое оформляется разрешение на въезд, было принято в обработку 544 487 заявок со всего мира.
Власти утверждают, что никаких новых ограничений в период с середины декабря, во время и в первый период после празднования Нового года вводить пока не планируется. И это несмотря на распространение в мире нового омикрон-штамма. Однако чиновники будут регулярно оценивать эпидемиологическую ситуацию и корректировать решения.