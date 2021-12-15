https://ria.ru/20211215/svaty-1763813072.html

Вышел первый официальный трейлер нового сезона "Сватов"

Вышел первый официальный трейлер нового сезона "Сватов" - РИА Новости, 15.12.2021

Вышел первый официальный трейлер нового сезона "Сватов"

На YouTube-канале "Россия 1" разместили первый официальный трейлер нового, седьмого сезона комедийного сериала "Сваты". РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:46

2021-12-15T12:46

2021-12-15T12:46

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На YouTube-канале "Россия 1" разместили первый официальный трейлер нового, седьмого сезона комедийного сериала "Сваты". В ролике появляются полюбившиеся зрителям персонажи: Иван и Валентина Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко), Ольга и Александр Беркович (Людмила Артемьева и Александр Феклистов), повзрослевшая Женя Ковалева (Анна Кошмал) и другие. В новом сезоне сваты едут отдыхать в Грузию и попадают там в невероятные истории. Точную дату премьеры седьмого сезона шоу пока не объявили. Но на канале пообещали, что зрители увидят новые серии скоро. Сериал "Сваты" выходил с 2008 года, шестой сезон завершился в 2013-м. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. Только в конце января прошлого года СМИ узнали, что съемки седьмого эпизода стартовали в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены. В результате работу над новыми сериями удалось завершить только в июле этого года.

https://ria.ru/20210712/svaty-1740891083.html

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youtube, новости культуры, кино и сериалы, грузия, федор добронравов, татьяна кравченко, анна кошмал