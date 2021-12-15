Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211215/svaty-1763813072.html
Вышел первый официальный трейлер нового сезона "Сватов"
Вышел первый официальный трейлер нового сезона "Сватов" - РИА Новости, 15.12.2021
Вышел первый официальный трейлер нового сезона "Сватов"
На YouTube-канале "Россия 1" разместили первый официальный трейлер нового, седьмого сезона комедийного сериала "Сваты". РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:46
2021-12-15T12:46
культура
youtube
новости культуры
кино и сериалы
грузия
федор добронравов
татьяна кравченко
анна кошмал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763813360_272:0:3913:2048_1920x0_80_0_0_f4a6a47629565bc5b7a329092461d6c8.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На YouTube-канале "Россия 1" разместили первый официальный трейлер нового, седьмого сезона комедийного сериала "Сваты". В ролике появляются полюбившиеся зрителям персонажи: Иван и Валентина Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко), Ольга и Александр Беркович (Людмила Артемьева и Александр Феклистов), повзрослевшая Женя Ковалева (Анна Кошмал) и другие. В новом сезоне сваты едут отдыхать в Грузию и попадают там в невероятные истории. Точную дату премьеры седьмого сезона шоу пока не объявили. Но на канале пообещали, что зрители увидят новые серии скоро. Сериал "Сваты" выходил с 2008 года, шестой сезон завершился в 2013-м. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. Только в конце января прошлого года СМИ узнали, что съемки седьмого эпизода стартовали в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены. В результате работу над новыми сериями удалось завершить только в июле этого года.
https://ria.ru/20210712/svaty-1740891083.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763813360_679:0:3410:2048_1920x0_80_0_0_63fb8519a5b25eab9bdb23732e3ad1e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
youtube, новости культуры, кино и сериалы, грузия, федор добронравов, татьяна кравченко, анна кошмал
12:46 15.12.2021
 
Вышел первый официальный трейлер нового сезона "Сватов"

Вышел первый официальный трейлер нового сезона "Сватов"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На YouTube-канале "Россия 1" разместили первый официальный трейлер нового, седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
В ролике появляются полюбившиеся зрителям персонажи: Иван и Валентина Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко), Ольга и Александр Беркович (Людмила Артемьева и Александр Феклистов), повзрослевшая Женя Ковалева (Анна Кошмал) и другие. В новом сезоне сваты едут отдыхать в Грузию и попадают там в невероятные истории.
"Их большую семью снова ждут крутые перемены, невероятные приключения, уморительные недоразумения и даже своеобразное путешествие в прошлое – в молодые годы героев и в XIX век", — говорится в описании видео.
Точную дату премьеры седьмого сезона шоу пока не объявили. Но на канале пообещали, что зрители увидят новые серии скоро.
Сериал "Сваты" выходил с 2008 года, шестой сезон завершился в 2013-м. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. Только в конце января прошлого года СМИ узнали, что съемки седьмого эпизода стартовали в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены. В результате работу над новыми сериями удалось завершить только в июле этого года.
Певец, актёр Вахтанг Кикабидзе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 11:32Культура
Продюсер "Сватов" подтвердил, что Кикабидзе снялся в сериале
 
КультураYouTubeНовости культурыКино и сериалыГрузияФедор ДобронравовТатьяна КравченкоАнна Кошмал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
Лента новостейМолния
Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй разДиетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу