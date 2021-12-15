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https://ria.ru/20211215/svalki-1763881739.html
Путин попросил назвать человека, занимающегося вопросами свалок
Путин попросил назвать человека, занимающегося вопросами свалок - РИА Новости, 15.12.2021
Путин попросил назвать человека, занимающегося вопросами свалок
Президент РФ Владимир Путин попросил министра природных ресурсов Александра Козлова озвучить ему фамилию человека, который непосредственно занимается вопросами... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:16
2021-12-15T17:05
владимир путин
россия
экология
александр козлов (глава минприроды)
мурад керимов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра природных ресурсов Александра Козлова озвучить ему фамилию человека, который непосредственно занимается вопросами ликвидации свалок в стране, тот назвал своего заместителя, но попросил, чтобы у глав регионов была персональная ответственность.Речь об этом зашла на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где среди прочего была поднята проблема несанкционированных свалок в границах городов, поскольку по 104 объектам все еще не готова проектно-сметная документация, необходимая для их ликвидации."Я бы хотел услышать: у вас в министерстве кто конкретно занимается этим? Фамилию этого человека можете сказать? Кто?" - обратился Путин к Козлову.Тот сказал, что данной проблемой занимаются три человека."Вот вы мне назвали трех человек, которые работают в вашем министерстве. Из них кто основной, главный, кто несет личную, персональную ответственность за результат работы?" - уточнил Путин.Козлов заявил, что как министр ответственность несет он сам."Вы за все несете ответственность в министерстве. Кто по этому направлению? Кто отвечает?" - не согласился с ним президент, после чего министр сказал, что вопросом свалок занимается его заместитель Мурад Керимов."Хорошо. Я услышал", - заявил Путин.Он также поддержал предложение министра природных ресурсов о персональной ответственности глав регионов за ликвидацию несанкционированных мусорных полигонов."Вы правильно сказали - нужно, чтоб руководители регионов брали на личный контроль работу по этому направлению. И чтобы они - руководители регионов, губернаторы помогали мэрам соответствующих городов, в тои числе ПСД готовить, всю документацию, с этим связанную.... А вы, в свою очередь должны помогать губернаторам", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20211215/svalki-1763879277.html
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"У вас в министерстве кто конкретно занимается этим?" – Путин задал вопрос о свалках Козлову
Путин попросил назвать фамилию того, кто персонально отвечает за ликвидацию свалок в России. Козлов назвал сразу три. Потом попытался взять все на себя, но не вышло.
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владимир путин, россия, экология, александр козлов (глава минприроды), мурад керимов
16:16 15.12.2021 (обновлено: 17:05 15.12.2021)
 
Путин попросил назвать человека, занимающегося вопросами свалок

Президент Путин на совещании попросил назвать человека, занимающегося вопросами свалок

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра природных ресурсов Александра Козлова озвучить ему фамилию человека, который непосредственно занимается вопросами ликвидации свалок в стране, тот назвал своего заместителя, но попросил, чтобы у глав регионов была персональная ответственность.
Речь об этом зашла на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где среди прочего была поднята проблема несанкционированных свалок в границах городов, поскольку по 104 объектам все еще не готова проектно-сметная документация, необходимая для их ликвидации.
"Я бы хотел услышать: у вас в министерстве кто конкретно занимается этим? Фамилию этого человека можете сказать? Кто?" - обратился Путин к Козлову.
Тот сказал, что данной проблемой занимаются три человека.
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Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в границах городов
"Вот вы мне назвали трех человек, которые работают в вашем министерстве. Из них кто основной, главный, кто несет личную, персональную ответственность за результат работы?" - уточнил Путин.
Козлов заявил, что как министр ответственность несет он сам.
"Вы за все несете ответственность в министерстве. Кто по этому направлению? Кто отвечает?" - не согласился с ним президент, после чего министр сказал, что вопросом свалок занимается его заместитель Мурад Керимов.
"Хорошо. Я услышал", - заявил Путин.
Он также поддержал предложение министра природных ресурсов о персональной ответственности глав регионов за ликвидацию несанкционированных мусорных полигонов.
"Вы правильно сказали - нужно, чтоб руководители регионов брали на личный контроль работу по этому направлению. И чтобы они - руководители регионов, губернаторы помогали мэрам соответствующих городов, в тои числе ПСД готовить, всю документацию, с этим связанную.... А вы, в свою очередь должны помогать губернаторам", - подчеркнул президент.
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Владимир ПутинРоссияЭкологияАлександр Козлов (глава Минприроды)Мурад Керимов
 
 
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