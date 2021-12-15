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Си Цзиньпин с нетерпением ждет очной встречи с Путиным
Си Цзиньпин с нетерпением ждет очной встречи с Путиным - РИА Новости, 15.12.2021
Си Цзиньпин с нетерпением ждет очной встречи с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в формате видеоконференции c президентом России Владимиром Путиным в среду заявил, что с нетерпением ждет очной... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:48
2021-12-15T12:28
олимпийские игры
китай
владимир путин
си цзиньпин
россия
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ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в формате видеоконференции c президентом России Владимиром Путиным в среду заявил, что с нетерпением ждет очной встречи с российским лидером."Я ожидаю, что через месяц вы посетите Китай с визитом, а также примете участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи", - сказал китайский лидер.В ноябре официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Россия и Китай много лет поддерживают добрую традицию вместе отмечать важные события, отметив, что в 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин был приглашен на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, на этот раз он пригласил своего хорошего друга президента России Владимира Путина в Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент Путин с радостью принял это приглашение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что российский лидер приглашен на открытие Олимпиады в Пекине.Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.Ранее власти США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Как объяснила американская сторона, поводом стал нарушения прав человека в КНР. Эти обвинения в Пекине неоднократно отвергали. Дипломатический бойкот не касается участия американских спортсменов. Администрация пообещала, что будет поддерживать их из дома. При этом власти Китая уверены, что объявленный Вашингтоном "дипломатический бойкот" не помешает успешному проведению Игр: как заявили РИА Новости в посольстве КНР в США, Китай и не приглашал политических представителей США на Олимпиаду.
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олимпийские игры, китай, владимир путин, си цзиньпин, россия
11:48 15.12.2021 (обновлено: 12:28 15.12.2021)
 
Си Цзиньпин с нетерпением ждет очной встречи с Путиным

Председатель Китая Си Цзиньпин с нетерпением ждет очной встречи с президентом Путиным

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / POOL
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ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в формате видеоконференции c президентом России Владимиром Путиным в среду заявил, что с нетерпением ждет очной встречи с российским лидером.
"Я ожидаю, что через месяц вы посетите Китай с визитом, а также примете участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи", - сказал китайский лидер.
В ноябре официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Россия и Китай много лет поддерживают добрую традицию вместе отмечать важные события, отметив, что в 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин был приглашен на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, на этот раз он пригласил своего хорошего друга президента России Владимира Путина в Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент Путин с радостью принял это приглашение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что российский лидер приглашен на открытие Олимпиады в Пекине.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
Ранее власти США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Как объяснила американская сторона, поводом стал нарушения прав человека в КНР. Эти обвинения в Пекине неоднократно отвергали. Дипломатический бойкот не касается участия американских спортсменов. Администрация пообещала, что будет поддерживать их из дома. При этом власти Китая уверены, что объявленный Вашингтоном "дипломатический бойкот" не помешает успешному проведению Игр: как заявили РИА Новости в посольстве КНР в США, Китай и не приглашал политических представителей США на Олимпиаду.
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