https://ria.ru/20211215/shakhta-1763886137.html

СК потребовал арестовать владельца шахты "Листвяжная" Федяева

СК потребовал арестовать владельца шахты "Листвяжная" Федяева - РИА Новости, 15.12.2021

СК потребовал арестовать владельца шахты "Листвяжная" Федяева

Следственный комитет России требует арестовать хозяина шахты "Листвяжная" миллионера Михаила Федяева и трех других фигурантов дела о гибели 51 человека,... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:28

2021-12-15T16:28

2021-12-15T17:16

происшествия

шахты

следственный комитет россии (ск рф)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

владимир путин

forbes

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Следственный комитет России требует арестовать хозяина шахты "Листвяжная" миллионера Михаила Федяева и трех других фигурантов дела о гибели 51 человека, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В отношении четверых лиц [новых фигурантов] следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявила Петренко.Помимо председателя совета директоров холдинга "СДС-Уголь" Михаила Федяева, среди новых фигурантов гендиректор этой организации Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов.Федяеву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, остальным – нарушение требований промышленной безопасности.Кроме того, по делу проходят директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные госинспекторы местного отдела Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.Им вменяется опять же нарушение требований промышленной безопасности или халатность."Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, чьи действия и бездействие повлекли трагические последствия", - добавила Петренко.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Через неделю после случившегося Федяева и Алексеева вызвали на совещание с участием президента Владимира Путина, на котором тот поинтересовался, следит ли совет директоров о происходящем в сфере безопасности или "только деньги считает".Также лидер государства, ссылаясь на данные СК РФ, сообщил, что руководство "Листвяжной" систематически скрывало факты чрезмерной загазованности шахты метаном, а также не проводило проверки. Владелец и гендиректор на том совещании признали вину и заверили, что готовы понести наказание.Журнал Forbes отводил Федяеву 177-е место в топе "200 богатейших бизнесменов России" за 2020 год с состоянием 550 миллионов долларов. В рейтинге за 2021 год его уже нет.

https://ria.ru/20211215/fedyaev-1763771361.html

https://ria.ru/20211214/figuranty-1763660435.html

https://ria.ru/20211202/putin-1761898797.html

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происшествия, шахты, следственный комитет россии (ск рф), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, владимир путин, forbes, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сдс-уголь, светлана петренко