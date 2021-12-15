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https://ria.ru/20211215/shakhta-1763886137.html
СК потребовал арестовать владельца шахты "Листвяжная" Федяева
СК потребовал арестовать владельца шахты "Листвяжная" Федяева - РИА Новости, 15.12.2021
СК потребовал арестовать владельца шахты "Листвяжная" Федяева
Следственный комитет России требует арестовать хозяина шахты "Листвяжная" миллионера Михаила Федяева и трех других фигурантов дела о гибели 51 человека,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:28
2021-12-15T17:16
происшествия
шахты
следственный комитет россии (ск рф)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
владимир путин
forbes
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Следственный комитет России требует арестовать хозяина шахты "Листвяжная" миллионера Михаила Федяева и трех других фигурантов дела о гибели 51 человека, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В отношении четверых лиц [новых фигурантов] следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявила Петренко.Помимо председателя совета директоров холдинга "СДС-Уголь" Михаила Федяева, среди новых фигурантов гендиректор этой организации Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов.Федяеву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, остальным – нарушение требований промышленной безопасности.Кроме того, по делу проходят директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные госинспекторы местного отдела Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.Им вменяется опять же нарушение требований промышленной безопасности или халатность."Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, чьи действия и бездействие повлекли трагические последствия", - добавила Петренко.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Через неделю после случившегося Федяева и Алексеева вызвали на совещание с участием президента Владимира Путина, на котором тот поинтересовался, следит ли совет директоров о происходящем в сфере безопасности или "только деньги считает".Также лидер государства, ссылаясь на данные СК РФ, сообщил, что руководство "Листвяжной" систематически скрывало факты чрезмерной загазованности шахты метаном, а также не проводило проверки. Владелец и гендиректор на том совещании признали вину и заверили, что готовы понести наказание.Журнал Forbes отводил Федяеву 177-е место в топе "200 богатейших бизнесменов России" за 2020 год с состоянием 550 миллионов долларов. В рейтинге за 2021 год его уже нет.
https://ria.ru/20211215/fedyaev-1763771361.html
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происшествия, шахты, следственный комитет россии (ск рф), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, владимир путин, forbes, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сдс-уголь, светлана петренко
16:28 15.12.2021 (обновлено: 17:16 15.12.2021)
 
СК потребовал арестовать владельца шахты "Листвяжная" Федяева

СК потребовал арестовать владельца шахты "Листвяжная" Федяева и других фигурантов дела

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкМихаил Федяев на заседании суда в Кемерове
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Данил Айкин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Следственный комитет России требует арестовать хозяина шахты "Листвяжная" миллионера Михаила Федяева и трех других фигурантов дела о гибели 51 человека, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В отношении четверых лиц [новых фигурантов] следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявила Петренко.
Совладелец и президент холдинговой компании Сибирский Деловой Союз (СДС) Михаил Федяев - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 07:34
Собственника "Листвяжной" задержали по делу о трагедии на шахте
Помимо председателя совета директоров холдинга "СДС-Уголь" Михаила Федяева, среди новых фигурантов гендиректор этой организации Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов.
Федяеву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, остальным – нарушение требований промышленной безопасности.
Кроме того, по делу проходят директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные госинспекторы местного отдела Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.
Им вменяется опять же нарушение требований промышленной безопасности или халатность.
"Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, чьи действия и бездействие повлекли трагические последствия", - добавила Петренко.
Автомобили МЧС РФ у шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 14:21
Ни один из фигурантов дела о ЧП на "Листвяжной" не признал вину
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Через неделю после случившегося Федяева и Алексеева вызвали на совещание с участием президента Владимира Путина, на котором тот поинтересовался, следит ли совет директоров о происходящем в сфере безопасности или "только деньги считает".
Также лидер государства, ссылаясь на данные СК РФ, сообщил, что руководство "Листвяжной" систематически скрывало факты чрезмерной загазованности шахты метаном, а также не проводило проверки. Владелец и гендиректор на том совещании признали вину и заверили, что готовы понести наказание.
Журнал Forbes отводил Федяеву 177-е место в топе "200 богатейших бизнесменов России" за 2020 год с состоянием 550 миллионов долларов. В рейтинге за 2021 год его уже нет.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 18:25
Путин ударил кулаком по столу во время совещания
 
ПроисшествияШахтыСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеВладимир ПутинForbesФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)СДС-УгольСветлана Петренко
 
 
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